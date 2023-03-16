Украинцы инвестировали полмиллиарда в победу над Путиным

Украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в приложении Дия, инвестировав 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Українці інвестують в перемогу

"Военные облигации в Дии — спонсирование победы Украины над россией и гарантированная прибыль, — написал Федоров в своем телеграмм-канале. — Недавно украинцы уже получили на карточку єПідтримка выплаты за облигацию Херсон. Многие сразу же реинвестировали эти деньги в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации. Спасибо каждому за инвестицию в победу Украины".

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По словам чиновника, полученные деньги тратятся на приобретение оружия, бронежилетов, касок и "гражданские" цели — выплату зарплат врачам, учителям и другим социально важным профессиям.

Напомним, что в приложении Дия также можно оставить заявку относительно поврежденного и уничтоженного имущества, пошерить авто, а также проголосовать за изменение названия Южной железной дороги. Текущее название осталось Украине в наследство от Российской империи и СССР. До 17 марта в приложении можно проголосовать за одно из четырех предложенных названий.

Ранее украинцы в Дии проголосовали за изменение названия Юго-Западной железной дороги на Центральную, а также предпочли сохранение праздника 8 марта.

"Входите в Дию и выбирайте новое название. Каждый ваш голос в Дии — кирпичик в развитие электронной демократии", — написал Федоров.

В то же время, в Минцифре заверили, что через приложение не будут рассылать повестки.



