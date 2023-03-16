logo

BTC/USD

24759.76

ETH/USD

1658.39

LTC/USD

78.49

USD/UAH

38.52

EUR/UAH

40.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Украинцы инвестировали полмиллиарда в победу над Путиным
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы инвестировали полмиллиарда в победу над Путиным

Украинская "Дия" в действии

сегодня, 17:10
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Украинцы приобрели уже полмиллиона военных облигаций в приложении Дия, инвестировав 500 миллионов гривен в поддержку экономики страны и Сил обороны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

Украинцы инвестировали полмиллиарда в победу над Путиным

Українці інвестують в перемогу

"Военные облигации в Дии — спонсирование победы Украины над россией и гарантированная прибыль, — написал Федоров в своем телеграмм-канале. — Недавно украинцы уже получили на карточку єПідтримка выплаты за облигацию Херсон. Многие сразу же реинвестировали эти деньги в освобождение Крыма, Донецка, Луганска, Мариуполя, Бердянска и Энергодара, приобретя соответствующие облигации. Спасибо каждому за инвестицию в победу Украины".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам чиновника, полученные деньги тратятся на приобретение оружия, бронежилетов, касок и "гражданские" цели — выплату зарплат врачам, учителям и другим социально важным профессиям.

Напомним, что в приложении Дия также можно оставить заявку относительно поврежденного и уничтоженного имущества, пошерить авто, а также проголосовать за изменение названия Южной железной дороги. Текущее название осталось Украине в наследство от Российской империи и СССР. До 17 марта в приложении можно проголосовать за одно из четырех предложенных названий.

Ранее украинцы в Дии проголосовали за изменение названия Юго-Западной железной дороги на Центральную, а также предпочли сохранение праздника 8 марта.

"Входите в Дию и выбирайте новое название. Каждый ваш голос в Дии — кирпичик в развитие электронной демократии", — написал Федоров.

В то же время, в Минцифре заверили, что через приложение не будут рассылать повестки.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!