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Главная Новости Бизнес экономика Украинцы массово сталкиваются с новой проблемой при переоформлении субсидий - детали
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Украинцы массово сталкиваются с новой проблемой при переоформлении субсидий - детали

Отделы предоставления субсидий отказываются принимать заявления о переоформлении государственной помощи

сегодня, 10:50
Автор:

Кириєнко Анна

В украинцев появилась новая проблема с переоформлением субсидии. На это обращает внимание образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев на своей Facebook-странице.

Украинцы массово сталкиваются с новой проблемой при переоформлении субсидий - детали

В украинцев возникла новая проблема при переоформлении субсидий. Фото: loando.pl

Господин Сергей сообщает, что сейчас большое количество людей заполняют старые формы. С ними приходят в отделы предоставления субсидий. Однако эти документы в учреждении не принимают. Сложности с оформлением документов появились из-за введения новых бланков.

По словам Горбачева, правильные бланки были утверждены буквально неделю назад — 7 мая 2021. Пока их нет на сайте Рады, соответственно самостоятельно распечатать можно только старые варианты.

Сергей Горбачев сам занялся поиском бланков, однако найти их так и не удалось.

Пока новые бланки можно найти только на одном ресурсе — на сайте Минсоцполитики. Скачать заявления можно по данной ссылке.

Также перед тем, как оформлять субсидию стоит прочитать о изменениях и рекомендации к заполнению.

Большинство комментаторов под постом Сергея Горбачева возмущены нововведением. Граждане убеждены, что изменения усиливают сложность процедуры для украинцев. В частности, большая часть получателей субсидий — пенсионеры, которым сложно загружать и печатать бланки, и тем более искать новые варианты заявлений.

Напомним, что с 1 мая в Украине стартовало переназначения субсидий гражданам на следующий период. Теперь денежная государственная помощь станет адресной и будет назначаться по-новому. Всех, кто претендует на получение субсидии, будут проверять тщательнее. В частности, в украинцев проверят наличие депозитов в банках, получения кэшбека за покупки и дивиденды от ценных бумаг, а также обменивают ли претенденты валюту и или покупают ценные металлы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.facebook.com/sivangor/posts/4728713920477015
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