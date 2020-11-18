Украинцы перестали платить за газ – АПЭ

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Станислав Молчанов
Количество домохозяйств, имеющих долги за
потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось до 60% по сравнению с
предыдущими периодами, сообщили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ),
объединяющей 30 поставщиков природного газа.
По его словам, причиной снижения уровня
расчетов является, в частности, запрет на отключение должников и на начисление
им пеней и штрафов по причине карантина.
При этом в АПЭ обратили внимание, что доля
газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения
за ЖКУ.
По его словам, наиболее критическая ситуация с
задолженностью — в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях:
долги жителей каждого из этих регионов превышают 2 млрд грн. Лучше всего
бытовые потребители платят за газ в Ривненской, Кировоградской и Черкасской
областях.
В АПЭ выразили опасение, что в случае
непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительный периода
может ожидать коллапс коммунальной системы.
Помимо этого, систематические неплатежи ведут
к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить,
отметили в АПЭ,
Напомним, эксперт спрогнозировал, что
украинцам в этом сезоне придется платить за газ больше.
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