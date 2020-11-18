Украинцы перестали платить за газ – АПЭ

Количество домохозяйств, имеющих долги за потребленный газ, в октябре текущего года увеличилось до 60% по сравнению с предыдущими периодами, сообщили в Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ), объединяющей 30 поставщиков природного газа.

"Учитывая, что в течение лета – начала осени потребители постепенно погашали долги, накопленные за предыдущий отопительный сезон, а сентябрь отличался низким потреблением, то ситуация с долгами выглядела более оптимистично. Сейчас же, по итогам октября, ситуация с оплатой ресурса стремительно ухудшается: по обобщенным данным членов ассоциации, количество домохозяйств-должников увеличилось до 60%", – сказал первый заместитель главы правления ассоциации Евгений Нацвин-Степанов.

По его словам, причиной снижения уровня расчетов является, в частности, запрет на отключение должников и на начисление им пеней и штрафов по причине карантина.

"Закон №530-IX лишил поставщиков одного из самых весомых рычагов воздействия на должников возможности ограничения и отключения за неуплату. В результате значительное количество граждан просто перестало платить за потребленные ресурсы", – отметил Нацвин-Степанов.

При этом в АПЭ обратили внимание, что доля газовых долгов является самой значительной в структуре задолженности населения за ЖКУ.

"По данным Государственной службы статистики Украины, долг населения за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года превысил 21,1 млрд грн из общего долга населения за жилищно-коммунальные услуги в объеме 54,3 млрд грн. При этом долги за тепло и горячую воду по состоянию на 30 сентября составили 16,3 млрд, за поставку и распределение электроэнергии – 4,98 млрд гривен", – сообщил замглавы правления АПЭ.

По его словам, наиболее критическая ситуация с задолженностью — в Донецкой, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях: долги жителей каждого из этих регионов превышают 2 млрд грн. Лучше всего бытовые потребители платят за газ в Ривненской, Кировоградской и Черкасской областях.

В АПЭ выразили опасение, что в случае непогашения украинцами долгов за газ и ЖКУ страну в разгар отопительный периода может ожидать коллапс коммунальной системы.

Помимо этого, систематические неплатежи ведут к накоплению долгов, которые затем потребителям будет еще сложнее погасить, отметили в АПЭ,

"По окончанию карантинных ограничений встанет вопрос прекращения газоснабжения неплательщикам и будут приняты меры взыскания задолженности в судебном порядке, а также другие нежелательные последствия", – акцентировал Нацвин-Степанов.

Напомним, эксперт спрогнозировал, что украинцам в этом сезоне придется платить за газ больше.

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