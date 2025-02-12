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Украинцы выбирают землю: почему рынок недвижимости изменил свои приоритеты

В 2024 году украинцы активно инвестируют в землю, оставляя жилье на втором плане

сегодня, 13:44
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Амбарцумян Анна

По сравнению с прошлыми годами спрос на земельные участки значительно вырос, а вот покупка квартир и домов осталась на довольно низком уровне. По данным Министерства юстиции, 60% всех сделок на рынке недвижимости касаются именно земли, ставящей ее во главу угла среди объектов инвестиций. Что заставляет украинцев выбирать землю вместо жилья – разбирались "Комментарии" ссылаясь на Опендатабот.

Украинцы выбирают землю: почему рынок недвижимости изменил свои приоритеты

Фото из открытых источников

В 2024 году нотариусы зафиксировали более 452 тысяч сделок по купле-продаже недвижимости, что на 12% больше, чем в прошлом году. Однако это все еще на 28% меньше, чем до полномасштабной войны. Однако наибольшую часть сделок составляет покупка земли – 60% или 273 тысячи сделок. Это в 1,5 раза больше, чем количество договоров на покупку квартир или домов (178 тысяч).

Спрос на землю вырос на 18%, хотя по сравнению с 2021 годом, когда было заключено 306 тысяч сделок, нынешний показатель все еще ниже на 11%. Это свидетельствует о стабильном интересе к земельным участкам, несмотря на определенное снижение по сравнению с докризисными годами.

Купля-продажа жилья, с другой стороны, почти не изменилась – прирост составил всего 3%. На этом фоне рынок недвижимости на квартиры и дома остается на уровне в 1,8 раза ниже, чем до войны. Это указывает на то, что украинцы осторожно относятся к инвестициям в жилье, пытаясь избегать больших финансовых обязательств в непростое время.

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В то же время, спрос на ипотечные кредиты возобновляется. В 2024 году количество заключенных сделок с ипотеками возросло на 14%, что составляет почти 13 тысяч объектов. В частности, значительную роль в этом сыграла государственная программа "Еселя", через которую было оформлено 70% всех ипотек. Поэтому, несмотря на осторожность в сфере покупки жилья, украинцы все же ищут возможности для улучшения своих жилищных условий при поддержке государства.

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Напомним, портал "Комментарии" писал, что в 2025 году расходы на одного народного депутата Украины составляют 2,28 миллиона гривен. Из этой суммы основная часть уходит на оплату труда помощников-консультантов, а на организацию встреч с избирателями выделяется всего 670 гривен в год, пишет "Экономическая правда".




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Источник: https://opendatabot.ua/analytics/notary-real-estate-2024
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