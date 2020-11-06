Украинцы за 10 лет потеряли триллион долларов - Шмыгаль

Мимо всех украинцев за последние 10 лет "прошел" 1 трлн долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

"1 триллион долларов ВВП нереализованного потенциала. Именно столько потеряла Украина из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ и отсутствия долгосрочной экономической стратегии", — говорится в сообщении главы Кабмина.

Такой показатель выяснили эксперты и аналитики, которые вместе с правительством, народными депутатами, бизнесом провели экономический аудит страны, который назвали Re: Think. Результаты этой глобальной работы были публично представлены сегодня, 6 ноября. Также были озвучены векторы экономического развития на ближайшие 10 лет.

Как сообщалось, Кабинет министров представил результаты экономического аудита страны и экономическое видение до 2030 года. На основании полученных данных, специалисты уже сделали вывод о тотальном разворовывании запасов. Последствия результатов и возможные дальнейшие действия правительства проанализировали украинские эксперты.

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