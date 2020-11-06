kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.11.2020

BTC/USD

15568.90

ETH/USD

443.10

LTC/USD

62.61

НБУ 06.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.67

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Украинцы за 10 лет потеряли триллион долларов - Шмыгаль
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы за 10 лет потеряли триллион долларов - Шмыгаль

Глава правительства назвал причины, по которым Украина потеряла такую сумму ВВП

сегодня, 12:33
Автор:

Таисия Ерохина

Мимо всех украинцев за последние 10 лет "прошел" 1 трлн долларов. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

Украинцы за 10 лет потеряли триллион долларов - Шмыгаль

"1 триллион долларов ВВП нереализованного потенциала. Именно столько потеряла Украина из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ и отсутствия долгосрочной экономической стратегии", — говорится в сообщении главы Кабмина.

Такой показатель выяснили эксперты и аналитики, которые вместе с правительством, народными депутатами, бизнесом провели экономический аудит страны, который назвали Re: Think. Результаты этой глобальной работы были публично представлены сегодня, 6 ноября. Также были озвучены векторы экономического развития на ближайшие 10 лет.

Как сообщалось, Кабинет министров представил результаты экономического аудита страны и экономическое видение до 2030 года. На основании полученных данных, специалисты уже сделали вывод о тотальном разворовывании запасов. Последствия результатов и возможные дальнейшие действия правительства проанализировали украинские эксперты.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ