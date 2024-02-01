Украинцы запасаются наличными: Нацбанк назвал самую популярную купюру в Украине

По оценкам Нацбанка сумма наличных, которая обращалась в Украине в 2023 году, увеличилась на 6,7% и достигла 764,4 млрд гривен. А популярной купюрой стала банкнота номиналом 500 гривен.



Украинские банкноты. Фото из открытых источников

Всего в 2023 году украинцы обращались в 2,7 млрд банкнот. Самой популярной оказалась купюра номиналом 500 гривен – 28,3% всех банкнот или 769,5 млн штук. Вторая по распространенности стала банкнота номиналом в 200 гривен – 19% или 517 млн штук. Тройку лидеров замыкает банкнота номиналом в 1 гривну – 13,5%, постепенно заменяется монетами. Всего на одного украинца приходится 66 банкнот.

В 2023 году самый большой прирост произошел купюры номиналом 1000 гривен. Их количество увеличилось на 62,3%

"Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают сохранять сбережения в высших номиналах банкнот", — объясняет НБУ.

Наибольшее сокращение среди купюр продемонстрировали банкноты номиналом 100 и 200 гривен – 26,4% и 25,7% соответственно. Это связано с их замещением банкнотами в 1000 гривен.





Структура наличных денег в Украине. Данные: Нацбанк



Общая сумма всех наличных денег в обращении Украины на 2023 год оценена Нацбанком в 764,4 млрд грн, что на 48,3 млрд больше, чем в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине выпустили коллекционные купюры номиналом ноль евро. На ней изобразили архитектурный и исторический памятник "Золотые ворота". Предварительная стоимость банкноты нуля евро оценена в 200 гривен.

Также "Комментарии" писали, кого из современников хотели бы видеть украинцы на банкноте 2000 гривен. По состоянию на 2024 год самый высокий номинал украинской гривны – это банкноты 1000 гривен на которых изображен Вернадский.