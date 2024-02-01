logo

BTC/USD

42104.31

ETH/USD

2268.17

LTC/USD

66.17

USD/UAH

38.10

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Украинцы запасаются наличными: Нацбанк назвал самую популярную купюру в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцы запасаются наличными: Нацбанк назвал самую популярную купюру в Украине

В обращении увеличилось количество наличных денег, а наибольший прирост произошел в банкноте номиналом 1000 гривен.

сегодня, 12:30
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

По оценкам Нацбанка сумма наличных, которая обращалась в Украине в 2023 году, увеличилась на 6,7% и достигла 764,4 млрд гривен. А популярной купюрой стала банкнота номиналом 500 гривен.

Украинцы запасаются наличными: Нацбанк назвал самую популярную купюру в Украине

Украинские банкноты. Фото из открытых источников

Всего в 2023 году украинцы обращались в 2,7 млрд банкнот. Самой популярной оказалась купюра номиналом 500 гривен – 28,3% всех банкнот или 769,5 млн штук. Вторая по распространенности стала банкнота номиналом в 200 гривен – 19% или 517 млн штук. Тройку лидеров замыкает банкнота номиналом в 1 гривну – 13,5%, постепенно заменяется монетами. Всего на одного украинца приходится 66 банкнот.

В 2023 году самый большой прирост произошел купюры номиналом 1000 гривен. Их количество увеличилось на 62,3%

"Это является одним из последствий полномасштабного вторжения, ведь из-за войны люди предпочитают сохранять сбережения в высших номиналах банкнот", — объясняет НБУ.

Наибольшее сокращение среди купюр продемонстрировали банкноты номиналом 100 и 200 гривен – 26,4% и 25,7% соответственно. Это связано с их замещением банкнотами в 1000 гривен.

Украинцы запасаются наличными: Нацбанк назвал самую популярную купюру в Украине - фото 2

Структура наличных денег в Украине. Данные: Нацбанк

Общая сумма всех наличных денег в обращении Украины на 2023 год оценена Нацбанком в 764,4 млрд грн, что на 48,3 млрд больше, чем в 2022 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине выпустили коллекционные купюры номиналом ноль евро. На ней изобразили архитектурный и исторический памятник "Золотые ворота". Предварительная стоимость банкноты нуля евро оценена в 200 гривен.

Также "Комментарии" писали, кого из современников хотели бы видеть украинцы на банкноте 2000 гривен. По состоянию на 2024 год самый высокий номинал украинской гривны – это банкноты 1000 гривен на которых изображен Вернадский.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://bank.gov.ua/ua/news/all/gotivkoviy-obig-v-ukrayini-na-01-sichnya-2024-roku
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости