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Украине снизили рейтинг Moody's до преддефолтного. Что это значит для страны

Агентство Moody's снизило рейтинг Украины до преддефолтного, которые это значение будет иметь для страны, ведущей войну и нуждающейся в внешних финансовых поступлениях.

сегодня, 11:15
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Автор:

Slava Kot

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинг Украины с Caa3 до Ca (преддефолтный уровень), утверждает Александр Гончаров из Института развития экономики Украины. Такое решение было принято перед важной встречей в Варшаве, где должны начаться переговоры Украины с МВФ о кредитном договоре в размере 16 млрд долларов. Что это значит для Украины, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook Александра Гончарова.

Украине снизили рейтинг Moody's до преддефолтного. Что это значит для страны

Moody's понизило рейтинг Украины. Фото из открытых источников

Украина ведет войну с Россией и подвергается постоянным атакам войск РФ. Такие факторы оказывают влияние на экономику Украины, которая должна привлекать финансовую помощь от других государств и организаций. На следующей неделе в Варшаве должны состояться переговоры между Украиной и МВФ по кредитному договору на сумму в 16 млрд долларов. Первый транш должен пройти уже в апреле 2023 года.


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Именно перед этими переговорами рейтинговое агентство Moody's откорректировало рейтинг Украины до преддефолтного, что может повлечь негативные последствия для Украины. Причиной понижения рейтинга стали последствия войны Украины против России. Александр Гончаров из Института развития экономики Украины объясняет, какие негативные последствия это будет иметь для Украины.

"Для иностранных инвесторов это очень отрицательный сигнал, в связи с чем для Украины существенно снижены бюджетные лимиты инвестфондов и банков, а ссудные деньги еще больше подорожают", — сообщает Гончаров.

Директор Института развития экономики считает, что это наносит значительный финансовый ущерб для Украины.

"Ну, и что это, как не открытый и мощный финансовый удар? И это тогда, когда в 2023 году Украине необходимо профинансировать дефицит бюджета в размере около 38 млрд долларов. Еще один шаг и Украине объявят дефолт, причем никто из кредиторов списывать долги не хочет", — пишет Александр Гончаров и добавляет "господа налогоплательщики, готовимся еще туже затянуть пояса".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Швейцария против помощи Украине. Какое решение приняла страна?

Также "Комментарии" писали, что Путин отреагировал на покинувшие Россию западные компании.



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Источник: https://www.facebook.com/1822982899/posts/pfbid0mHW7rrdgLuxdzmhUUxkimgCS4aHySNfE5dNoXNNMw1mG6ahfoe3MxKmmhQKHMxN4l/
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