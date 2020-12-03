Украине необходимо договариваться о более выгодных условиях поставок продукции на китайский рынок

Язык
Coinspot 03.12.2020
BTC/USD
19405.72
ETH/USD
614.91
LTC/USD
90.66
НБУ 03.12.2020
USD/UAH
28.66
EUR/UAH
34.61
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Украина готова возобновить переговоры о подписании договора о зоне свободной торговли с Китаем, сообщил замминистра экономразвития, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
замминистра экономразвития, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка
По его мнению, в переговорах с КНР Украина сможет договориться о более выгодных условиях поставок нашей продукции на китайский рынок.
Отметим, что структура двусторонней торговли между Украиной и Китаем достаточно неоднородна. В украинских поставках преобладает сырьевая продукция металлургического и аграрного производства, в то время как Китай экспортирует в Украину высокотехнологическую готовую продукцию.
Кроме того, сальдо торгового баланса между Украиной и Китаем многие годы остается негативным для нашей страны. То есть импорт из Китая существенно превышает экспорт украинской продукции в КНР. Так, по данным Госстата, за январь-сентябрь 2020 года Украина отправила в Китай товаров на 4,81 млрд долл, а Китай в Украину – на 5,79 млрд долл.
Ранее в ходе одного из публичных мероприятий Тарас Голуб, советник вице-премьера Украины по евроинтеграции Ольги Стефанишиной, отмечал, что важным условием в продвижении переговоров по ЗСТ с Китаем должно стать выравнивание сальдо двусторонней торговли.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости
sexx
сегодня, 12:16
CEKC Знaкoмствa здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку}==== www.bit.do/resoo