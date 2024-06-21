В Украине планируют запустить программы по обучению женщин вождению крупногабаритного транспорта. Причиной такого решения стала мобилизация.

Украинкам предлагают становиться водителями. Фото из открытых источников

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач, министерство разрабатывает общенациональную программу обучения женщин вождению. Это связано с нехваткой водителей коммунального транспорта, которая достигает не менее 30%.

"Запуск программы – это вопрос ближайших недель. Собираем данные о потребностях в водителях", – рассказал Сергей Деркач.

Министерство инфраструктуры рассчитывает привлечь бизнес к обучению женщин. По словам замминистра, некоторые компании сами обращались к правительству с предложениями предоставить необходимое оборудование или площадки для учебы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США усиливают давление на Китай, ослабляя его экономические возможности и влияние в Азии, заявил политолог Андрей Городницкий. "Китай сейчас очень сильно страдает от США. Давление Штатов усилилось после визита Путина в Китай и очередного нагнетания ситуации вокруг Тайваня, поскольку, несмотря на визит Си Цзиньпина в Европу и встречу с Макроном, Пекин решил продолжать политику поддержки России", – рассказал политолог.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров 8 июня тайно женил двух своих сыновей — 17-летнего Эли и 16-летнего Адама. По информации российских оппозиционных СМИ, супругой старшего сына главы Чечни стала внучка депутата Госдумы Адама Делимханова, которого называют двоюродным братом Кадырова. Проанализировав соцсети невесты, Хеди Делимхановой, журналисты установили, что жене Эли не более 14 лет.