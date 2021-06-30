Украинская экономика в июле: ждать ли позитивных изменений

Июнь плавно подходит к своему окончанию. Это значит, что уже с четверга для украинцев начнется очередная глава в жизни страны. По просьбе портала "Комментарии" эксперты проанализировали экономическую ситуацию в Украине, спрогнозировав изменения на июль и обозримое будущее.



Экономический прогноз для Украины на июль 2021 года. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк

"Хотелось бы увидеть лучший показатель Украины"

Заместитель директора Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко уверен, что во втором полугодии, начиная с июля, экономика Украины продолжит рост.

"Понятно, что низкая база для сравнения прошлого года теперь улучшает показатели. Но вся мировая экономика показывает небывалые темпы восстановления после кризиса, — отмечает эксперт. — Всемирный банк прогнозирует, что по итогам года рост ВВП мира составит 5,6%. Это будет наиболее быстрое восстановление после рецессии за прошедшие 80 лет. К примеру, в США рост экономики ускоряется небывалыми темпами".

Специалист отметил, что во втором полугодии, по прогнозам основных аналитических центров, этот рост может достигнуть 9%, а по итогам года — сильно превысить 6%.

"Это очень много, — утверждает Артем Петренко. — Ибо в последние годы рост в 3-4% для американской экономики был уже очень хорошим показателем, а в последний раз планка роста в 6% была превышена в 1984 году при президенте Рональде Рейгане".

По словам Артема Петренко, даже имея сырьевую и уязвимую к кризисам экономику, в целом Украина пережила кризис лучше других.

"У нас не было настолько жестких локдаунов, как в большинстве других стран. Например, в ряде государств комендантский час был окончательно отменен только этим летом, а в Австрии, Австралии, Грузии и Турции — лишь с 1 июля, — напоминает эксперт. — И даже мягкие карантинные ограничения в Украине соблюдали далеко не все. В итоге розничная торговля в прошлом году у нас выросла на 7,6%. И даже несмотря на закрытие границ и большие проблемы с логистикой, украинский экспорт в прошлом году сократился на минимальные 1,7%".

В этом году наш экспорт растет достаточно уверенно, акцентирует замдиректора INTENS. И пусть не во всех секторах нашего сельского хозяйства ситуация радужная, но прогнозы на урожай зерновых пока хорошие, говорит Петренко. Так что в этом смысле потрясений не предвидится.

"Если пандемия коронавируса не принесет очередных ужасных сюрпризов, к осени рост экономики Украины должен ускориться. И, по разным прогнозам, по итогам 2021 года он составит от 3,4 до 4%. Но как по мне, этого недостаточно. После падения в 4% в 2020 году и в сравнении с прогнозируемым ростом мировой экономики хотелось бы увидеть лучший показатель Украины", — отмечает Артем Петренко.

Эксперт также обращает внимание на негативные моменты. В частности, на то, что и без того мизерные инвестиции в основные средства, т.е. в модернизацию старых и строительство новых производств, которые мы наблюдали в прошлые годы, в кризисный год еще более сократились.

"Поэтому перерабатывающая промышленность Украины и в текущем году не показывает достаточной уверенной положительной динамики. В этих условиях важно максимально ускорять все заявленные властью реформы — от внедрения стимулов для инвесторов и приватизации до реформы судебной системы и развития финансового рынка. Ибо понятно, что результаты станут видны через какое-то время. И фокус всех усилий государства должен быть направлен на стимулирование и защиту долгосрочных инвестиций в сложные производства с высокой добавленной стоимостью", — уверен эксперт.

По словам Петренко, украинцам надо выжимать максимум реформ из президентской каденции Зеленского и очередного цикла мирового экономического роста.

"Грубо говоря, у нас есть еще несколько лет для кардинальных изменений. Мы не имеем права снова профукать этот шанс из-за сопротивления олигархов и коррупционеров, импотенции продажных силовиков и слабых государственных институтов", — подытоживает специалист.

"Ближайший месяц только усложнит ситуацию в экономике и на финансовом рынке"

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок прогнозирует, что июль для украинской экономики не станет ни переломным, ни определяющим.

"Мы находимся в перманентной рецессии. Несмотря на оптимистичные прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые они давали в конце прошлого года в отношении украинской экономики, мы имеем по итогам первого квартала 2,2% падения ВВП продукта с начала года. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале 2021г. по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%, а по сравнению с I кварталом 2020 года — на 2,2%. Причина — падение экономики на фоне мировой пандемии и непонимание нашей властью важности качественно новых изменений, в том числе в экономической политике страны. Начатые проекты, как та же "Большая стройка", имеют хорошую картинку и положительный эффект по итогам прошлого года, но в последующих периодах они не станут определяющими для улучшения экономического положения Украины", — подчеркивает эксперт.

По его словам, государство и в дальнейшем исповедует практику увеличения заимствований для реализации проектов, а то же самое кредитование 5-7-9% стало инструментом покрытия кассовых разрывов, пополнения оборотных средств и перекредитования представителей уже существующих бизнес структур.

"Минфин и другие государственные учреждения активно продолжают привлекать кредитные средства на внутреннем и внешнем рынках, не учитывая факторы мировой инфляции и ускорение инфляционных процессов внутри страны. Даже НБУ уже повысил учетную ставку, чем пытается удержать неконтролируемый рост цен на товары и услуги. Думаю, ближайший месяц только усложнит ситуацию в экономике и на финансовом рынке. Ни Центробанк, ни Минфин не принимают мер для стабилизации ситуации", — резюмирует Валерий Клочок.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какими прогнозами насчет внешнеполитической ситуации поделились эксперты на июль.

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