Украинская экономика в июле: ждать ли позитивных изменений

Июнь плавно подходит
к своему окончанию. Это значит, что уже с четверга для украинцев начнется
очередная глава в жизни страны. По просьбе портала "Комментарии" эксперты
проанализировали экономическую ситуацию в Украине, спрогнозировав изменения на
июль и обозримое будущее.
Экономический прогноз для Украины на июль 2021 года. Коллаж: "Комментарии" / Д.Романюк
"Хотелось бы увидеть
лучший показатель Украины"
Заместитель директора
Института развития инноваций (INTENS) Артем Петренко уверен, что во втором полугодии,
начиная с июля, экономика Украины продолжит рост.
"Понятно, что низкая
база для сравнения прошлого года теперь улучшает показатели. Но вся мировая
экономика показывает небывалые темпы восстановления после кризиса, — отмечает
эксперт. — Всемирный банк прогнозирует, что по итогам года рост ВВП мира
составит 5,6%. Это будет наиболее быстрое восстановление после рецессии за
прошедшие 80 лет. К примеру, в США рост экономики ускоряется небывалыми темпами".
Специалист отметил,
что во втором полугодии, по прогнозам основных аналитических центров, этот рост
может достигнуть 9%, а по итогам года — сильно превысить 6%.
"Это очень много, —
утверждает Артем Петренко. — Ибо в последние годы рост в 3-4% для американской
экономики был уже очень хорошим показателем, а в последний раз планка роста в
6% была превышена в 1984 году при президенте Рональде Рейгане".
По словам Артема
Петренко, даже имея сырьевую и уязвимую к кризисам экономику, в целом Украина
пережила кризис лучше других.
"У нас не было
настолько жестких локдаунов, как в большинстве других стран. Например, в ряде
государств комендантский час был окончательно отменен только этим летом, а в
Австрии, Австралии, Грузии и Турции — лишь с 1 июля, — напоминает эксперт. — И
даже мягкие карантинные ограничения в Украине соблюдали далеко не все. В итоге
розничная торговля в прошлом году у нас выросла на 7,6%. И даже несмотря на
закрытие границ и большие проблемы с логистикой, украинский экспорт в прошлом
году сократился на минимальные 1,7%".
В этом году наш
экспорт растет достаточно уверенно, акцентирует замдиректора INTENS. И пусть не
во всех секторах нашего сельского хозяйства ситуация радужная, но прогнозы на
урожай зерновых пока хорошие, говорит Петренко. Так что в этом смысле
потрясений не предвидится.
"Если пандемия
коронавируса не принесет очередных ужасных сюрпризов, к осени рост экономики
Украины должен ускориться. И, по разным прогнозам, по итогам 2021 года он
составит от 3,4 до 4%. Но как по мне, этого недостаточно. После падения в 4% в
2020 году и в сравнении с прогнозируемым ростом мировой экономики хотелось бы
увидеть лучший показатель Украины", — отмечает Артем Петренко.
Эксперт также
обращает внимание на негативные моменты. В частности, на то, что и без того
мизерные инвестиции в основные средства, т.е. в модернизацию старых и
строительство новых производств, которые мы наблюдали в прошлые годы, в кризисный
год еще более сократились.
"Поэтому
перерабатывающая промышленность Украины и в текущем году не показывает
достаточной уверенной положительной динамики. В этих условиях важно максимально
ускорять все заявленные властью реформы — от внедрения стимулов для инвесторов
и приватизации до реформы судебной системы и развития финансового рынка. Ибо
понятно, что результаты станут видны через какое-то время. И фокус всех усилий
государства должен быть направлен на стимулирование и защиту долгосрочных
инвестиций в сложные производства с высокой добавленной стоимостью", — уверен
эксперт.
По словам Петренко,
украинцам надо выжимать максимум реформ из президентской каденции Зеленского и
очередного цикла мирового экономического роста.
"Грубо говоря, у нас
есть еще несколько лет для кардинальных изменений. Мы не имеем права снова
профукать этот шанс из-за сопротивления олигархов и коррупционеров, импотенции
продажных силовиков и слабых государственных институтов", — подытоживает
специалист.
"Ближайший месяц
только усложнит ситуацию в экономике и на финансовом рынке"
Политический и
экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок прогнозирует, что июль для
украинской экономики не станет ни переломным, ни определяющим.
"Мы находимся в перманентной
рецессии. Несмотря на оптимистичные прогнозы Всемирного банка и Международного
валютного фонда, которые они давали в конце прошлого года в отношении
украинской экономики, мы имеем по итогам первого квартала 2,2% падения ВВП
продукта с начала года. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в I квартале
2021г. по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора)
уменьшился на 1,2%, а по сравнению с I кварталом 2020 года — на 2,2%. Причина —
падение экономики на фоне мировой пандемии и непонимание нашей властью важности
качественно новых изменений, в том числе в экономической политике страны.
Начатые проекты, как та же "Большая стройка", имеют хорошую картинку и
положительный эффект по итогам прошлого года, но в последующих периодах они не
станут определяющими для улучшения экономического положения Украины", — подчеркивает
эксперт.
По его словам, государство
и в дальнейшем исповедует практику увеличения заимствований для реализации
проектов, а то же самое кредитование 5-7-9% стало инструментом покрытия
кассовых разрывов, пополнения оборотных средств и перекредитования
представителей уже существующих бизнес структур.
"Минфин и другие
государственные учреждения активно продолжают привлекать кредитные средства на
внутреннем и внешнем рынках, не учитывая факторы мировой инфляции и ускорение
инфляционных процессов внутри страны. Даже НБУ уже повысил учетную ставку, чем
пытается удержать неконтролируемый рост цен на товары и услуги. Думаю, ближайший
месяц только усложнит ситуацию в экономике и на финансовом рынке. Ни Центробанк,
ни Минфин не принимают мер для стабилизации ситуации", — резюмирует Валерий
Клочок.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какими прогнозами насчет внешнеполитической ситуации поделились эксперты на июль.
Также на портале вы
можете ознакомиться с тем, чего специалисты ждут от внутренней политики Украины
во втором месяце лета. Подробности — в нашей публикации.
Читайте Комментарии в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал,
чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.