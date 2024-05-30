Украинская энергетика находится в руках россиян: как это возможно

На десятом году войны украинская энергетика продолжает находится в руках депутатов Госдумы РФ, олигархов и влиятельных фигур страны-агрессора. Контроль за ней они осуществляют через группу компаний VS Energy. Ранее эту компанию контролировали вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, авторитетный бизнесмен Михаил Воеводин и президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер и украинец Михаил Спектор.

Энергетика Украины

Сейчас же с обострением политической ситуации VS Energy сменило собственников на граждан стран ЕС. Теперь номинальное управление группой осуществляют Валтс Вигантс (Латвия), Виллис Дамбинс (Латвия), Артурс Альтбергс (Латвия), Олег Сизерман (Германия), Марина Ярославская (Германия).

Как сообщает издание Нон-стоп, нидерландская VS Energy International NV напрямую владеет ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина", а также через две другие нидерландские — Silk Road Trading и Washington Holdings — владеет ООО "ВС Груп менеджмент".

На последнюю записаны доли в пяти украинских облэнерго: 99,99% акций "Херсоноблэнерго", 98,7% "Черновцыоблэнерго", 21,25% "Кировоградоблэнерго", 9,91% "Ровнооблэнерго" (еще 83,3% принадлежит через Silk Road Trading и Washington Holdings), 19,98% "Житопроизводительэнерго".

Напрямую нидерландская VS Energy International NV владеет 75,5% акций "Житомироблэнерго" и 51,6% "Кировоградоблэнерго".

Несмотря на то, что якобы VS Energy владеют граждане Евросоюза, на самом деле реальными владельцами являются ряд российских бизнесменов, в том числе: Гинер Е.Л., Бабаков А.М., Воеводин М.В.

Кроме того, Бабаков (спикер Госдумы) и Воеводин (российский бизнесмен) хорошо знакомы с самыми богатыми украинцами, об этом свидетельствуют материалы Высокого суда Англии и Уэльса по делу Виктора Пинчука против Игоря Коломойского.

В частности, в 2006 году в Женеве Коломойский, Боголюбов, Пинчук, Воеводин, Бабаков и Спектор Михаил договорились о создании совместного ферросплавного холдинга. Тогда же, топ-менеджер VS Energy Спектор Михаил вошел в наблюдательный совет Никопольского завода ферросплавов. То есть отслеживаем связи украинца Спектора с чиновниками РФ.

Уже упомянутые россияне Гинер и Бабаков публично поддержали аннексию Крыма в 2014 году. К тому же подконтрольная одиозным политикам компания VS Energy владеет АО “ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ “СЕВАСТОПОЛЬЭНЕРГО”, которая продолжает работать в оккупированном Крыму.

При этом журналисты утверждают, что о российском следе VS Energy известно каждому из украинских чиновников. К примеру, 13 мая 2023 года президент Владимир Зеленский ввел санкции против VS Energy, через которую россияне владеют в Украине 5 облэнерго.

А 16 ноября Печерский суд арестовал акции 5 облэнерго, которые через номиналов принадлежали россиянам Александру Бабакову, Евгению Гиннеру и Михаилу Воеводину. Речь идет о частях в: "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго", "Черновцыоблэнерго". Хотя раньше суд дважды отказывал в таком аресте.

Позже, как стало известно, российские совладельцы облэнерго в Украине Гинера и Бабакова были объявлены в розыск. Им инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Кстати, Бабаков, Гинер и Воеводин контролируют не только пять областных энергораспределительных предприятий, но и запорожское предприятие Днепроспецсталь и обширную сеть гостиниц Premier Hotels&Resorts, среди которых пятизвездочные Премьер-дворец в Киеве и Премьер-гостиница в Одессе , Первый инвестиционный банк.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине хотят повысить тариф на свет.



