Украинские бизнес-реалии: как чаще всего прессуют предпринимателей и как с этим бороться

Согласно данным Совета бизнес-омбудсмена, львиная доля жалоб представителей отечественного бизнеса касается неправомерных действий налоговиков и правоохранителей – 58% и 11% обращений соответственно. С помощью каких методов чаще всего "прессуют" предпринимателей? Как сделать так, чтобы правоохранительные и контролирующие органы перестали использовать представителей бизнеса в качестве объектов для незаконного обогащения?

"Необходимо введение персональной ответственности работников органов"

Директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко среди самых распространенных проблем называет:

– блокирование налоговых накладных и расчетов корректировки к налоговым накладным (особенно часто бизнес стал жаловаться в последние месяцы);

– необоснованные информационные запросы с "рекомендациями" повысить официальную зарплату;

– "просьбы" заплатить налоги авансом;

– штрафы за несвоевременное предоставление отчетности из-за технических сбоев на стороне налоговой.

"Вечной остается проблема разного трактования законов, – подчеркивает Иван Никитченко. – Налоговый кодекс Украины – это очень большой документ, в который постоянно вносятся правки и дополнения. Налоговая выпускает свои разъяснения, по сути, трактуя неоднозначные нормы в свою сторону. Пока мы живем с таким НК, "война" между налоговой и бизнесом будет продолжаться всегда".

В Украине на администрирование налогов бизнес тратит в среднем более 300 часов в год, отмечает эксперт. В большинстве развитых стран – меньше 100 часов.

"Это показывает трудности в работе бизнеса с Государственной налоговой службой. Поэтому главная проблема не в том, что ГНС плохая (бизнес в любой стране не любит платить налоги), а в качестве нашего законодательства", – уверен Иван Никитченко.

Со стороны силовиков бизнес подвергается необоснованным проверкам, арестам имущества и прочим методам давления.

"Особенно любят таким заниматься в рамках встречных проверок, – поясняет эксперт. – Если у одной компании возникли проблемы, по цепочке идут по всем ее контрагентам, приходя к ним с обысками. Проблема с давлением правоохранительных органов решается созданием специализированного органа по борьбе с экономической преступностью, и лишение таких полномочий МВД и СБУ. Также необходимо введение персональной ответственности работников органов за их незаконные действия в отношении бизнеса".

"Важно сделать законодательство простым и понятным"

Экономист, кандидат наук по госуправлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич подчеркивает, что постоянная проблема Украины, когда проверяющие контролирующие органы оказывают давление на бизнес с целью получить коррупционную выгоду.

"Позволяет это делать наше законодательство, где прописаны неоднозначные нормы, где даются отсылки на массу подзаконных актов и указов, отследить которые представители мелкого и среднего бизнеса не в состоянии. В отличие от крупного бизнеса, имеющего мощны юридические службы, – отмечает эксперт. – А потому важно сделать законодательство простым и понятным. Законы должны иметь прямое действие, а не иметь отсылки к тем или иным документам".

Еще одной проблемой Сергей Доротич считает бездеятельность наших правоохранительных (прежде всего – антикоррупционных) органов, которые не работают так, как надо.

"Рыба всегда гниет с головы. Если руководитель той или иной инстанции хочет навести порядок – он обращает внимание на жалобы предпринимателей, – говорит эксперт. – А если он сам является составляющей коррупционной схемы (и эту схему не рушат антикоррупционеры) – сами понимаете…".

Третьей бедой Сергей Доротич считает налоговую систему. По его словам, она у нас крайне запутанная, сложная и репрессивная.

"Всё настолько зарегулировано административными процедурами, что во время ведения бухучета, подачи отчета, допустить ошибку легко. А контролеры всегда цепляются за такие возможности для того, чтобы наложить санкции, – поясняет эксперт. – Вся наша систем контроля – репрессивная. Она ставит целью как можно больше содрать с предпринимателя, а то и уничтожить его. Чем проще налоговая система, тем легче ее администрировать, тем лучше и бизнесу (можно больше времени уделить генерации ВВП), и государству. В тех же США нет налога на добавочную стоимость, который является, по сути, коррупционным, работающим на олигархов. Благодаря упрощенной налоговой системе в Штатах есть возможность стартапам шагнуть из гаража к транснациональным компаниям".

"Сейчас "закрыть вопрос" на месте зачастую проще, дешевле и быстрее"

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отмечает: "Относительно "наезда" на реальный сектор экономики. К сожалению, это наша действительность, которая никуда не пропала. Такое было - и такое, к сожалению, есть".

По мнению эксперта, чтобы это пагубное явление исчезло, важно поступательное движение с двух сторон.

"С одной стороны – желание самого бизнеса защищаться, – поясняет Руслан Соболь. – Да, сейчас "закрыть вопрос" на месте зачастую проще, дешевле и быстрее. Но так ситуацию не переломить. Нужно защищаться в судах, через адвокатов. Выносить всё в публичное поле. Не каждый предприниматель в нынешних реалиях готов на это".

Кроме движения со стороны реального сектора экономики должно быть и движение со стороны государственного регулирования, уверен глава Ассоциации малого и среднего бизнеса.

"Речь об увеличении персональной ответственности проверяющего – будь то налоговый инспектор, полицейский, представитель Госпотребконтроля. В общем – ВСЕХ регулирующих и проверяющих органов, – говорит Руслан Соболь. – Если будет персональная ответственность за выписанный акт, за неправомерно наложенный штраф, за превышение служебных полномочий и так далее – это будет иметь, мне кажется, большой эффект. И пословица "семь раз отмерь, один раз – отрежь" станет постоянно актуальной для проверяющего субъекта".

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