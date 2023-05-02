Украинские дельцы собирались поставить Ирану двигатели на военные самолеты

СБУ предотвратила нелегальный вывоз в Иран двигателей к военно-транспортным самолетам. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Упомянутые комплектующие подлежат государственному экспортному контролю.

Контрабандный двигатель

Во время комплексных мероприятий в Днепре разоблачены два предпринимателя, которые пытались нелегально переправить в Иран два турбореактивных авиадвигателя Д-36 для продажи. Установлено, что украинскую продукцию фигуранты планировали реализовать иностранцам за 400 тысяч долларов.

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Как сообщает Служба безопасности, заказчики планировали использовать соответствующее высокотехнологичное оборудование на военно-транспортных самолетах АН-74. Для маскировки преступной деятельности злоумышленники хотели вывезти авиадвигатели из Украины под видом комплектующих для магистральных газопроводов. Для этого вносили недостоверные сведения в товарно-транспортные декларации.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили сделку и заблокировали ее.



По данным следствия, организаторами "схемы" являются двое владельцев днепровской компании, специализирующейся на грузовых перевозках в страны Ближнего Востока и Африку. По оперативной информации, двигатели, которые они пытались нелегально вывезти за границу, ранее были похищены во время ликвидации одного из госпредприятий.

Дельцы планировали сделать "косметический" ремонт этих агрегатов и изготовить на них поддельные документы для последующей продажи.



Злоумышленники хранили авиапродукцию в ангаре на территории предприятия. Там ее обнаружили правоохранители при обысках по месту работы фигурантов. В настоящее время двигатели изъяты для проведения экспертиз. После этого будет решен вопрос об их передаче на нужды оборонно-промышленного комплекса Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Между тем, Правительство заявило о начале корпоратизации "Энергоатома".

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