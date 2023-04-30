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Украинские предприятия подписали три новых соглашения с компанией Baykar: Что известно

Два украинских предприятия оборонно-промышленного комплекса подписали три новых соглашения с компанией Baykar

30 апреля 2023, 21:31
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Автор:

Моесеенко Валентина

Об этом сообщили в министерстве по стратегическим отраслям промышленности. Подписание соглашений состоялось в Стамбуле, во время международной выставки авиационной и авиакосмической техники Teknofest 2023, пишут "Комментарии". Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин подчеркнул, что Украина и Турция имеют положительный бекграунд сотрудничества, и будут работать над работой в новых направлениях.

Украинские предприятия подписали три новых соглашения с компанией Baykar: Что известно

Новые контракты с Baykar дадут Украине оружие нового поколения

“Наша цель – расширять сотрудничество и открывать новые взаимовыгодные направления партнерства. МинСтратегПром готов содействовать согласованию всех трудностей и устранению бюрократических точечных препятствий для дальнейшего расширения сотрудничества с Baykar Avia Ventures. Это сотрудничество нужно украинским предприятиям уже сегодня как возможность дополнительного наращивания мощностей и производства критически важной для нашей армии техники", — добавил Камышин.


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Детали не разглашают, но подчеркивают, что новые контракты дадут Украине "экспортную выручку и оружие нового поколения".

В начале февраля стало известно, что в Украине определили местонахождение Центра обслуживания комплексов Bayraktar. В центре будут обслуживать, ремонтировать и модернизировать технику. Там же будут проводить учения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотников компании Baykar.

Правительство прогнозирует запуск и первый выпуск продукции завода по производству турецких БПЛА в Украине в 2025 году. Плановая сумма инвестиций в строительство завода и центра по обслуживанию ремонта и модернизации БПЛА составит 95,5 млн долларов в течение 10 лет. Строительство завода и обустройство центра предполагает трансфер технологий и локализацию производства.

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