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Украинские производители могут выпускать до 20 тыс. грузовых вагонов в год: названо условие

Эксперты полагают, что наша страна имеет достаточно мощностей, чтобы в несколько раз увеличить выпуск грузовых вагонов

сегодня, 15:09
Автор:

Станислав Молчанов

Выпуск грузовых вагонов в Украине можно нарастить до 20 тыс. единиц в год, при условии реализации инициативы об ограничении срока их эксплуатации. Об этом заявляет заместитель "Укрпромвнеэкспертизы" (УПЭ) Сергей Поважнюк, пишет Uaprom.

Украинские производители могут выпускать до 20 тыс. грузовых вагонов в год: названо условие

Как можно нарастить выпуск грузовых вагонов в Украине

В течение 2020 года производство грузовых вагонов в Украине сократилось на 70% ­– выпустили 3241 единиц, тогда как в 2019 году – 10 571 вагон. Негативная тенденция сохраняется и в нынешнем году. По данным Государственной службы статистики, в первые два месяца 2021 года выпуск грузовых вагонов сократился на 75% и составил 184 изделия. Данных за март Госстат не представил, ссылаясь на то, что слишком мало производителей предоставили информацию, то есть, выпуск вагонов точно осуществляли только три предприятия.

Эксперты отмечают, что такая ситуация сложилась из-за того, что в Украине разрешают использовать вагоны с истекшим нормативным сроком службы. Для полувагона он составляет 22 года, а для зерновоза – 30 лет. После проведения капитального ремонта с продлением (КРП) срок службы такого подвижного состава можно увеличить еще на половину – то есть на 11 и 15 лет соответственно. Сейчас в нашей стране разрешают выполнять такую операцию два-три раза. В итоге в стране из почти 200 тыс. грузовых вагонов 50 тыс. – старше 30 лет, еще 53 тыс. – эксплуатируются уже 26-30 лет, сообщили в УПЭ. Эксперты также обращают внимание на то, что эксплуатация старых вагонов приводит к разрушению колеи, а транспортировка грузов зачастую замедляется из-за частых поломок техники.

С целью решения этой проблемы Министерство инфраструктуры Украины в 2020 году разработало проект приказа "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", который предполагает ограничение возраста грузовых вагонов. Сегодня четвертый вариант проекта приказа Мининфраструктуры согласован Государственной регуляторной службой Украины и находится на регистрации в Министерстве юстиции Украины.

Ранее "Комментарии" писали, как выглядят элитные вагоны в Украине.


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Источник: http://uaprom.info/news/179295-ukrainskie-zavody-smogut-vypuskat-20-tys-vagonov-god-ogranichit-sroki-ekspluatacii-tehniki-ekspert.html
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