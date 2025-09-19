Украинские работодатели хватаются за голову: почему молодежь массово увольняется

Украинские работодатели массово теряют Украинские работодатели массово теряют молодых работников после предоставления возможности выезда для ребят 18-22 лет после предоставления возможности выезда для ребят 18-22 года. Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

Отмечается, что крупные предприятия больше всего испытали дефицит рабочих. В частности, пострадали от потери кадров: гостинично-ресторанный бизнес (65% компаний зафиксировали увольнение), розничная торговля (59%), пищевая промышленность (52%), строительство и деревообработка (47%), оптовая торговля и дистрибуция (43%), транспортная отрасль (31%).

Стоит отметить, что это цифры без учета студентов, принимающих академический отпуск и массово выезжающих за границу. Экономисты уже говорят, что такого удара от правительства едва прозябающая украинская экономика точно не ожидала. Многие уже говорят, что решение дать разрешение на выезд за границу мужчины 18-22 лет стало ошибочным. Однако его последствия вовсю станут ощутимы впоследствии.

