logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Бизнес экономика Украинские работодатели хватаются за голову: почему молодежь массово увольняется
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинские работодатели хватаются за голову: почему молодежь массово увольняется

Молодые ребята 18-22 лет пытаются воспользоваться возможностью и уехать из страны

19 сентября 2025, 14:01
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские работодатели массово теряют Украинские работодатели массово теряют молодых работников после предоставления возможности выезда для ребят 18-22 лет после предоставления возможности выезда для ребят 18-22 года. Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

Украинские работодатели хватаются за голову: почему молодежь массово увольняется

Выезд за границу мужчин 18-22 лет. Фото: из открытых источников

Отмечается, что крупные предприятия больше всего испытали дефицит рабочих. В частности, пострадали от потери кадров: гостинично-ресторанный бизнес (65% компаний зафиксировали увольнение), розничная торговля (59%), пищевая промышленность (52%), строительство и деревообработка (47%), оптовая торговля и дистрибуция (43%), транспортная отрасль (31%).

Стоит отметить, что это цифры без учета студентов, принимающих академический отпуск и массово выезжающих за границу. Экономисты уже говорят, что такого удара от правительства едва прозябающая украинская экономика точно не ожидала. Многие уже говорят, что решение дать разрешение на выезд за границу мужчины 18-22 лет стало ошибочным. Однако его последствия вовсю станут ощутимы впоследствии.

Читайте на портале "Комментарии" — молодежь пытается воспользоваться разрешением беспрепятственного пересечения границы и уехать из Украины. Студенты украинских вузов все чаще оформляют академические отпуска или переходят на онлайн-обучение, чтобы получить возможность уехать за границу, пишет издание "Судебно-юридическая газета". Эта тенденция стала заметна после принятия Кабмином соответствующего разрешения. Почему из-за решения дать "зеленый свет" на выезд молодежи за границу Украина может испытывать большие проблемы с демографией? Как отразится это решение в экономике страны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало — Кабинет министров Украины изменил условия выезда из Украины мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Такой возможностью воспользовалось немало молодежи — в Польше сообщили, что всего за неделю в два воеводства прибыло более 10 тыс. украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

В Верховной Раде раскритиковали такое решение, отметив, что оно неправильно. Секретарь комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что эти люди нужны Украине, ведь они могли бы поддерживать экономику страны и в будущем присоединиться к армии, пишет издание Новости.LIVE.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.work.ua/ru/articles/analytics/3865/
Теги:

Новости

Все новости