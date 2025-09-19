logo_ukra

Українські роботодавці хапаються за голову: чому молодь масово звільняється
commentss НОВИНИ Всі новини

Українські роботодавці хапаються за голову: чому молодь масово звільняється

Молоді хлопці 18-22 років намагаються скористатися можливістю і виїхати з країни

19 вересня 2025, 14:01
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські роботодавці масово втрачають Українські роботодавці масово втрачають молодих працівників після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки. Про це свідчить дослідження Work.ua.

Українські роботодавці хапаються за голову: чому молодь масово звільняється

Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що великі підприємства найбільше відчули дефіцит робітників. Зокрема, постраждали від втрати кадрів: готельно-ресторанний бізнес (65% компаній зафіксували звільнення), роздрібна торгівля (59%), харчова промисловість (52%), будівництво та деревообробка (47%), оптова торгівля та дистрибуція (43%), транспортна галузь (31%).

Варто зазначити, що це цифри без врахування студентів, які беруть академічну відпустки та теж масово виїжджають за кордон. Економісти вже говорять, що такого удару від уряду українська економіка, яка ледве животіє, точно не очікувала. Багато хто вже говорить, що рішення дати дозвіл на виїзд за кордон чоловіка 18-22 років стало помилковим. Проте його наслідки на повну стануть відчутні згодом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — молодь намагається скористатися дозволом безперешкодного перетину кордону та виїхати з України. Студенти українських вишів все частіше оформляють академічні відпустки або переходять на онлайн-навчання, щоб отримати можливість виїхати за кордон, пише видання “Судово-юридична газета”. Ця тенденція стала помітною після ухвалення Кабміном відповідного дозволу. Чому через рішення дати "зелене світло" на виїзд молоді за кордон Україна може мати великі проблеми з демографією? Як відобразиться це рішення на економіці країни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кабінет міністрів України змінив умови виїзду з України чоловіків віком від 18 до 22 років включно. Такою можливістю скористалося чимало молоді — у Польщі повідомили, що лише за тиждень у два воєводства прибуло понад 10 тис. українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

У Верховній Раді розкритикували таке рішення, зазначивши, що воно неправильне. Секретар комітету ВРУ з питань нацбезпеки Роман Костенко заявив, що ці люди потрібні Україні, адже вони могли б підтримувати економіку країни та в майбутньому долучитися до війська, пише видання Новини.LIVE.




Джерело: https://www.work.ua/ru/articles/analytics/3865/
