Українські роботодавці хапаються за голову: чому молодь масово звільняється

Українські роботодавці масово втрачають Українські роботодавці масово втрачають молодих працівників після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки після надання можливості виїзду для хлопців 18-22 роки. Про це свідчить дослідження Work.ua.

Виїзд за кордон чоловіків 18–22 років. Фото: із відкритих джерел

Зазначається, що великі підприємства найбільше відчули дефіцит робітників. Зокрема, постраждали від втрати кадрів: готельно-ресторанний бізнес (65% компаній зафіксували звільнення), роздрібна торгівля (59%), харчова промисловість (52%), будівництво та деревообробка (47%), оптова торгівля та дистрибуція (43%), транспортна галузь (31%).

Варто зазначити, що це цифри без врахування студентів, які беруть академічну відпустки та теж масово виїжджають за кордон. Економісти вже говорять, що такого удару від уряду українська економіка, яка ледве животіє, точно не очікувала. Багато хто вже говорить, що рішення дати дозвіл на виїзд за кордон чоловіка 18-22 років стало помилковим. Проте його наслідки на повну стануть відчутні згодом.

