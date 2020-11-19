Украинский бизнес на грани: что может помочь ему пережить карантин

В среду вечером Зеленский "строил" Шмыгаля, настаивая, чтобы Кабмин как можно быстрее представил комплексную программу поддержки бизнеса, пострадавшего от карантина. Почему до сих пор нет соответствующей – реально действующей – программы? Поможет ли вероятный уход с должности председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, который настаивает на жесткой фискализации предпринимателей, которые и так едва сводят концы с концами? Ответ "Комментариям" дали эксперты.

"Предлагаемые механизмы "фискализации" — это всего лишь попытка вывести малый бизнес хоть немного на свет"

По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, премьер Шмыгаль, в отличие от президента Зеленского, хоть и интуитивно, но понимает: никакая, даже самая обоснованная и подкрепленная финансово, программа поддержки бизнеса работать не будет.

"Просто у государства не существует реальных механизмов для прямого и эффективного взаимодействия с предпринимателями — как в обычные периоды, так и в кризисные моменты, — уверен эксперт. – Есть только одна их категория, которая безгранично пользуется всеми возможными ресурсами государства, – это олигархи, большие и малые, старые и новые. И всё, на что способно наше правительство, это предложить еще какие-нибудь для них преференции и возможности: дорожное строительство, повышение тарифов и прочее".

Малый же и средний реальный бизнес все эти годы, по словам Александра Гаврутенко, был способен существовать, только если он как можно дальше удален от влияния государства, – со своими теневыми, полутеневыми, нелегальными и полулегальными подходами.

"И любая прямая государственная помощь, как это делается во время пандемии во всем цивилизованном мире, у нас просто невозможна. Или же она будет носить характер еще более вопиющей неэффективности, нецелесообразности, бесконтрольности, злоупотреблений и расхищения, – считает экономист. – И предлагаемые механизмы "фискализации" — это всего лишь попытка вывести малый бизнес хоть немного на свет, чтобы в дальнейшем иметь действующие инструменты, в том числе и для организации ему помощи. Да, несвоевременная, да, не упрощающая, а усложняющая жизнь бедствующему от кризиса бизнесу. Но, к сожалению, другого пути нет. И кризисы на то и кризисы, чтобы выправлять накопленные неэффективности".

"Парламент продавливает такие налоговые инициативы, будто никакого кризиса и в помине нет"

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко комментирует ситуацию так: "Больше всего бизнес пострадал от хаотичных и явно неадекватных действий Кабмина, вызванных, насколько я понимаю, дезинформацией как о природе коронавируса, так и о методах профилактики, которую распространяли ВОЗ и Минздрав. Поэтому, первое с чего надо начать исправлять ситуацию — это восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы, которая и должна определять необходимость в применении противоэпидемиологических мер".

Только после этого, считает эксперт, имеет смысл разрабатывать программу компенсаций, которая будет основана на оценке потерь бизнеса от применяемых противоэпидемиологических мер и сроков их применения.

"Действия же парламента, в свою очередь, должны основываться на разработанной Кабмином программе, – говорит Юрий Гаврилечко. – Сейчас же, ситуация выглядят таким образом: пока правительство действительно пытается хоть что-то сделать (это и программа кредитования 5-7-9%, и программа компенсации части зарплат для тех, кто вынуждено ушел "в отпуск" в связи с остановкой работы предприятий и т.д.), парламент продавливает такие налоговые инициативы, будто никакого кризиса и в помине нет".

Эксперт не уверен, что с возможным уходом Гетманцева с поста главы профильного Комитета эта ситуация изменится.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов предпринимателей в Киеве произошли столкновения. Опубликовано видео, как протестующие попытались прорваться к Раде.

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