Украинский бизнес на грани: что может помочь ему пережить карантин

Язык
Coinspot 19.11.2020
BTC/USD
17706.07
ETH/USD
473.05
LTC/USD
78.73
НБУ 19.11.2020
USD/UAH
28.45
EUR/UAH
33.75
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Таисия Ерохина
В среду вечером Зеленский "строил" Шмыгаля,
настаивая, чтобы Кабмин как можно быстрее представил комплексную программу
поддержки бизнеса, пострадавшего от карантина. Почему до сих пор нет
соответствующей – реально действующей – программы? Поможет ли вероятный уход с
должности председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила
Гетманцева, который настаивает на жесткой фискализации предпринимателей,
которые и так едва сводят концы с концами? Ответ "Комментариям" дали эксперты.
По мнению экономического эксперта Александра Гаврутенко, премьер Шмыгаль, в отличие от президента Зеленского, хоть и
интуитивно, но понимает: никакая, даже самая обоснованная и подкрепленная
финансово, программа поддержки бизнеса работать не будет.
"Просто у государства не существует реальных
механизмов для прямого и эффективного взаимодействия с предпринимателями — как
в обычные периоды, так и в кризисные моменты, — уверен эксперт. – Есть только
одна их категория, которая безгранично пользуется всеми возможными ресурсами
государства, – это олигархи, большие и малые, старые и новые. И всё, на что
способно наше правительство, это предложить еще какие-нибудь для них
преференции и возможности: дорожное строительство, повышение тарифов и прочее".
Малый же и средний реальный бизнес все эти
годы, по словам Александра Гаврутенко, был способен существовать, только если
он как можно дальше удален от влияния государства, – со своими теневыми,
полутеневыми, нелегальными и полулегальными подходами.
"И любая прямая государственная помощь, как
это делается во время пандемии во всем цивилизованном мире, у нас просто
невозможна. Или же она будет носить характер еще более вопиющей
неэффективности, нецелесообразности, бесконтрольности, злоупотреблений и
расхищения, – считает экономист. – И предлагаемые механизмы "фискализации" —
это всего лишь попытка вывести малый бизнес хоть немного на свет, чтобы в
дальнейшем иметь действующие инструменты, в том числе и для организации ему
помощи. Да, несвоевременная, да, не упрощающая, а усложняющая жизнь
бедствующему от кризиса бизнесу. Но, к сожалению, другого пути нет. И кризисы
на то и кризисы, чтобы выправлять накопленные неэффективности".
Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий
Гаврилечко комментирует ситуацию так: "Больше всего бизнес пострадал от
хаотичных и явно неадекватных действий Кабмина, вызванных, насколько я понимаю,
дезинформацией как о природе коронавируса, так и о методах профилактики, которую
распространяли ВОЗ и Минздрав. Поэтому, первое с чего надо начать исправлять
ситуацию — это восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы,
которая и должна определять необходимость в применении
противоэпидемиологических мер".
Только после этого, считает эксперт, имеет
смысл разрабатывать программу компенсаций, которая будет основана на оценке
потерь бизнеса от применяемых противоэпидемиологических мер и сроков их
применения.
"Действия же парламента, в свою очередь,
должны основываться на разработанной Кабмином программе, – говорит Юрий
Гаврилечко. – Сейчас же, ситуация выглядят таким образом: пока правительство действительно
пытается хоть что-то сделать (это и программа кредитования 5-7-9%, и программа
компенсации части зарплат для тех, кто вынуждено ушел "в отпуск" в
связи с остановкой работы предприятий и т.д.), парламент продавливает такие
налоговые инициативы, будто никакого кризиса и в помине нет".
Эксперт не уверен, что с возможным уходом
Гетманцева с поста главы профильного Комитета эта ситуация изменится.
Ранее сообщалось, что в ходе протестов
предпринимателей в Киеве произошли столкновения. Опубликовано видео, как
протестующие попытались прорваться к Раде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости