Украинский рынок недвижимости оживает: что происходит с ценами

Несмотря на войну рынок жилья в Украине демонстрирует неожиданную активность. Покупатели снова выходят на просмотры, заключают сделки и даже в прифронтовых городах отмечается оживление. Стоит ли ожидать роста цен и какие квартиры разлетаются, как горячие пирожки? "Комментарии" разбирались в актуальных тенденциях рынка.

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Спрос возвращается: что покупают украинцы

С начала года традиционного зимнего затишья на рынке недвижимости не было. Напротив, в январе и феврале количество сделок увеличилось, а пересмотры жилья стали регулярными. Как отмечает столичный риелтор Ирина Луханина, покупатели спешат инвестировать, опасаясь удорожания недвижимости по окончании войны.

По оценкам экспертов, активность на рынке выросла по меньшей мере на 10-15%, а в сегменте бюджетного жилья – еще больше. В Харькове, где цены недавно падали, снова чувствуется движение: однокомнатные квартиры, еще недавно продававшиеся за $7 тыс., начинают исчезать с рынка. В Одессе, по словам местных риелторов, спрос настолько высок, что большинство доступных квартир уже зарезервированы или выкуплены.

Почему рынок оживился

Специалисты называют несколько основных причин резкого роста спроса:

Отложенный спрос. Из-за масштабной кибератаки реестры Минюста были заблокированы более месяца, и только после их обновления покупатели смогли оформить сделки. Ожидание послевоенного роста цен. Многие считают, что после войны жилье резко подорожает и спешит покупать сейчас. Государственные программы. "єОселя" и "єВідновлення" активно работают, что позволяет украинцам покупать квартиры по доступным кредитам.

Что покупают и сколько это стоит

Спрос сосредоточен на трех основных категориях жилья:

Бюджетные 1-2 комнатные квартиры в окрестностях Киева ($25-35 тыс.).

Жилье в относительно новых домах в столице и крупных городах (80-100 тыс. долларов).

Квартиры в центре Киева в ветхих домах ($100-150 тыс.).

По словам Юрия Питы, особым спросом пользуется недвижимость, которую можно приобрести через "єОселя", что значительно расширяет круг покупателей.

Чего ждать дальше

Эксперты прогнозируют, что стоимость жилья может возрасти на 20-30% после войны. В прифронтовых городах, как Харьков, ситуация остается нестабильной, но там наблюдается повышенный интерес к покупке. В западных регионах, напротив, возможно некоторое снижение цен.

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