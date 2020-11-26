Украинский рынок заполнит некачественный китайский металл

Доля металла с полимерным покрытием китайского производства к концу 2020 года может вырасти с 40% до 50-55%, прогнозирует директор Metipol Денис Рисухин. Такую информацию он озвучил в ходе заседания Комитета по кровельным, фасадным конструкциям и ЛСТК Украинского центра стального строительства



Смещение спроса в сторону китайской продукции будет обусловлено ее более низкой ценой, особенно на фоне резкого удорожания сырья и готовой продукции на большинстве рынков.



Если сегодня ценовой разрыв между китайской металлопродукцией нижнего сегмента и продукцией других производителей среднего и высокого сегментов составляет порядка 200 долл. за тонну, то в первом квартале 2021, по прогнозам Metipol, она будет на уровне 300-350 долл. за тонну.

"В этой ситуации часть клиентов снова уйдет в сторону более дешевого металла и доля китайского материала на украинском рынке вырастет с 40 до 50-55%", — считает он.

При этом китайская продукция, как правило, дешевле европейских или украинских аналогов за счет плохого качества. Рисухин отметил, что результаты исследований, которые регулярно проводит лаборатория его предприятия, показывают абсолютное несоответствие реального качества китайской продукции принятым стандартам и данным, указанным производителем на бирках. Так, распространенным на украинском рынке является китайский металл с цинковым покрытием 12-14 г/м при стандарте от 80-100 г/м2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!