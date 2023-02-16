Укроборонпром кооперируется с НАТО: что будут выпускать

В скором времени на вооружении Сил обороны появятся 120-мм минометные мины, производимые государственным концерном "Укроборонпром" и одной из стран-членов НАТО. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря государственного концерна "Укроборонпром" Наталию Сад.

120-мм минометные мины. Фото: Укроборонпром.





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Это один из самых востребованных боеприпасов украинской артиллерии. Она поражает цели из миномета на расстоянии до 8 км, радиус поражения – от 25 м до 60 м, с разлетом осколков в радиусе до 250 м. Появление этой мины – первый продукт совместной кооперации со страной Североатлантического альянса, подчеркнула Наталья Сад. Пока обнародовать название страны нельзя, однако после войны эта информация будет открытой, добавила она.





Представитель государственного концерна "Укроборонпром" также сообщила, что в скором времени отечественный концерн покажет другие изделия, изготовленные в кооперации со странами-партнерами. Наталья Сад проинформировала, что сейчас производство направлено на удовлетворение собственных потребностей, а после победы будет рассматриваться вопрос обеспечения войск других стран. По ее словам, речь идет о серийном производстве 120 мм мин, а украинские защитники очень скоро получат их на фронте, чтобы противостоять врагу.





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