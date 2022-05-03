"Укрпочта" за март получила полмиллиарда грн убытков

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Нарожный Дмитрий
В марте 2022 года доход государственного предприятия "Укрпочта" сократился примерно на 50%. В то же время оператор получил около 500 миллионов грн
убытков.
Несмотря на убытки и падение доходов, "Укрпочта" планирует расширять сеть. Фото: "Комментарии"
Об этом заявил в
интервью видеопроекту "Украинский свидетель" генеральный директор Укрпочты
Игорь Смелянский.
В то же время, по его словам, госпредприятие
планирует по возможности расширять работу сети.
"Да, я пока не смогу вернуть
довоенные сроки доставки, но "довоенные +1 день" мы сможем делать. Мы
будем расширять сеть с каждым днем. Как только будут изменяться комендантские
часы, будем работать дольше", – рассказал Смелянский.
Он отметил,
что на сегодняшний день порядка тысячи отделений
"Укрпочты" имеют функциональные ограничения.
В частности, 500 из них – это
поврежденные отделения, а а остальные расположены на временно
неконтролируемых территориях.
Смелянский подчеркнул, что сейчас госпредприятие кардинально меняет направления
логистики. Так, Львов будет обрабатывать в 10 – 12 раз больше отправлений, чем до войны.
"Мы уже вкладываем миллионы грн в новый временный сортировочный центр во Львове, который даст нам возможность улучшить качество", – сообщил гендиректор.
Ранее заместитель генерального
директора "Укрпочты" по развитию сети Дмитрий Полищук рассказал, что в марте "Укрпочта" выплатила почти 90% всех пенсий адресатам, даже на прифронтовых территориях.
Что касается работы отделений, то, как сообщил представитель АО "Укрпочта", ежедневно в Украине открывается более 5 тысяч отделений, обновленный список публикуют каждое утро в 9 часов.
Кроме того,
возобновлена работа передвижных отделений, в настоящее время их более 1,3 тысяч.
Работники почты на авто доставляют посылки, письма, корреспонденцию, продукты
гражданам.
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