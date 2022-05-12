"Укрзализныця" восстановила работу почти половины билетных касс

После увеличения пассажиропотока государственное предприятие "Укрзализныця" продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена ​​из-за активных боевых действий в регионах.

Фото: Facebook/"Укрзализныця"

Как сообщает пресс-служба ЖД-оператора, 12 мая уже возобновлена ​​работа билетных касс на 16 вокзалах и станциях по всей стране.

Кроме этого, "Укрзализныця" планирует продолжить этот процесс в городах, которые будут освобождены из-под российской оккупации.

"И не просто восстанавливать, а делать это очень быстро, как в Чернигове. Вечером 14 апреля город был полностью обезопасен от российских захватчиков, а уже утром 15 апреля команда билетных кассиров: заведующая билетной кассой Юлия Шолупец с кассирами Наталией Богович, Светланой Бутылкой и Людмилой Рудич – вышла на рабочие места, убралась помещение под. На следующий день, 16 апреля, наши пассажиры уже покупали в кассе билеты на оперативно запущенный региональный поезд", – сообщили в УЗ.

На сегодняшний день "Укрзализныця" уже возобновила работу 45% билетных касс из тех, что прекращали функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину из-за опасности продолжения курсирования АО " Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов по всей Украине.

В частности, временно не курсировали поезда из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина и между этими пунктами.

Электропоезда, которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, ходили только до Ирпеня.

В Одесском регионе были отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.

В центральном регионе отменены поезда Запорожье – Новоалексеевка и Мелитополь – Запорожье. Во Львовском регионе отменяются электропоезда сообщением Львов-Лавочное-Чоп с 25 февраля и обратно с 26 февраля.

Кроме этого, были отменены электропоезда сообщением Харьков — Казачья Лопань, Мерчик — Тростянец — Смородино и Тростянец — Смородино — Люботин. Отменен ряд пригородных рейсов на востоке страны: поезда по маршрутам Харьков – Бахмут, Харьков – Лозовая – Краматорск и Харьков – Славянск.





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