"Укрзализныця" возвращает поезда Прикарпатского экспресса

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Нарожный Дмитрий
Государственное предприятие "Укрзализныця"
с 1 июня текущего года возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс",
который будет следовать по маршруту Львов – Черновцы.
Как сообщает пресс-служба компании, поезда будут
курсировать с остановками на станциях "Стрый", "Моршин", "Болехов", "Долина", "Рожнятов", "Калуш", "Ивано-Франковск", "Коломыя", "Снятин".
Из Львова поезд будет отправляться в 07:45, а в
Черновцы прибывать – в 13:25.
В обратном направлении, из Черновцов, отправление планируется в 15:30, прибытие во Львов в 21:15.
Ранее сообщалось, что после увеличения пассажиропотока государственное предприятие "Укрзализныця" продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах. В частности, на сегодняшний день "Укрзализныця" уже возобновила работу 45% билетных касс из тех, что прекращали функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины.
Напомним, после начала
полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину из-за
опасности продолжения курсирования АО " Укрзализныця" отменила ряд
пригородных поездов по всей Украине.
Так, временно не курсировали поезда из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина и между этими пунктами.
Электропоезда, которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, ходили только до Ирпеня. В Одесском регионе были отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань.
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