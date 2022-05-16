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"Укрзализныця" возвращает поезда Прикарпатского экспресса

сегодня, 15:16
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Государственное предприятие "Укрзализныця" с 1 июня текущего года возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс", который будет следовать по маршруту Львов – Черновцы.

"Укрзализныця" возвращает поезда Прикарпатского экспресса

Как сообщает пресс-служба компании, поезда будут курсировать с остановками на станциях "Стрый", "Моршин", "Болехов", "Долина", "Рожнятов", "Калуш", "Ивано-Франковск", "Коломыя", "Снятин".

Из Львова поезд будет отправляться в 07:45, а в Черновцы прибывать – в 13:25.

В обратном направлении, из Черновцов, отправление планируется в 15:30, прибытие во Львов в 21:15.

Ранее сообщалось, что после увеличения пассажиропотока государственное предприятие "Укрзализныця" продолжает возобновление сети касс по всей стране, работа которых была приостановлена из-за активных боевых действий в регионах. В частности, на сегодняшний день "Укрзализныця" уже возобновила работу 45% билетных касс из тех, что прекращали функционирование из-за вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения войск Российской федерации в Украину из-за опасности продолжения курсирования АО " Укрзализныця" отменила ряд пригородных поездов по всей Украине.

Так, временно не курсировали поезда из Киева в направлении Тарасовки, Фастова, Зернового, Ворожбы, Конотопа, Шостки, Василькова, Коростеня, Тетерева, Малина и между этими пунктами.

Электропоезда, которые курсируют обычно в Бучу из Святошино и Борщаговки, ходили только до Ирпеня.  В Одесском регионе были отменены поезда, курсировавшие по маршруту Николаев – Херсон, Херсон – Вадим и Христиновка – Умань. 




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Источник: https://uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/583164/
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