Упрощенная растаможка авто и отмена акциза на горючее: почему льготы во время войны не достигли своего эффекта



















В начале полномасштабного вторжения в украинское налоговое законодательство внесли несколько изменений, в частности, это акцизы на горючее, беспошлинное растаможивание автомобилей. Сейчас государство снова отменяет эти льготы. Почему эти решения не добились определенного эффекта, обсуждали эксперты во время авторского проекта Виктора Гольдского "Карт-Бланш" на портале "Комментарии".

Льготы во время войны (фото из открытых источников)

Законотворцы пошли по пути быстрых решений

Аудитор, налоговый консультант, экс-замминистра финансов Украины Елена Макеева считает, что решения о льготах были неправильными, а законотворцы начали принимать много скорых решений

"Мне кажется, что ничего не закладывалось. Когда началась война — это было не ожидаемо, в том числе, для тех, кто принимает решение. Все думали, что очень скоро это должно закончиться. Надо было принимать какие-то решения. Для меня тогда было понятно, что решения не правильные и придет время, когда нужно будет отменять эти льготы, потому что любые льготы во время войны приводят к серьезным потерям, никакого экономического эффекта они не дают. Конечно, пришло время, когда эти все льготы отменяют, поднимают налоги и все кричат, что плохие налоговые реформы. Знаете, в бизнесе говорят так, что лучше быстрые решения, потому что их много, а среди них будет больший процент правильных решений. Чем ты будешь сидеть, обдумывать и рассчитывать, то оно уже будет неэффективным. Законодатели пошли по тому пути, что лучше много быстрых решений, потому что не было времени ждать и действовать, сейчас мы уже понимаем, мы истощены, экономика истощена, налоговых поступлений не хватает, надо их возвращать. С марта-апреля и сегодня для бизнеса условия не изменились. Все, как было непредсказуемо с теми проблемами, которые были раньше, в марте, такие они остались сейчас. Именно поэтому будут возвращать, потому что решения были быстрыми и, возможно, в тот момент правильные, но не привели к ожидаемым результатам. Это мое впечатление. Я не отношу себя к людям, которые взяли на себя ответственность и за это отвечают, то есть они самостоятельно решили и взяли на себя ответственность", — подытожила экспертка.

Льготы во время войны: правильные и неправильные

Координатор проектов в Экономической экспертной Платформе Олег Гетман проанализировал решение власти и назвал правильные и неправильные действия.

"Я соглашаюсь с тем, что принималось скорые решения, много их. И я бы оценил их — 50/50, как ошибочные и не ошибочные. Действительно, были и неплохие решения, на то время все передалось Кабинету министров. Как отметили главы комитетов, все оперативное управление передалось тогда в Кабмин и принимали решения тогда лично премьер и три — четыре министра, депутаты даже не отрицали, все законопроекты принимались вот сразу. На три -четыре месяца мы имели чистую работу Кабинета министров, мы ее увидели. 2% единый налог. На него с радостью перешли ФЛПы 3 группы. Вместо 5% платить 2% — это вообще подарок. А для украинского производителя — это был ужас, потому что начал ехать импорт под 2%. Поэтому украинские производители вопили: "Что вы делаете?". Так, что наконец-то исправили это решение, хотя бы вернули налог НДС для импорта, но эти 2% стоит их убирать. И второе то, что Шмигаль решил не возвращать НДС экспортерам, в марте были приняты изменения — это тоже неположительное решение. А до позитивных я бы все-таки отнес.. Хорошо сказались на потребительском рынке низкая ставка на горючее и решение убрать акцизы на горючее. Сейчас их уже следует возвращать, но это уже сложно сделать, ведь все привыкли к отсутствию акцизов. И по автомобилям, мне кажется, это тоже временно решение было правильным, но нужно было его в четкие рамки принимать, например, на три месяца. А они его приняли, потом внезапно отменив, что было много недовольных. И много было скорых решений. Я бы оценил их в налоговом секторе: 50/50", — отметил Олег Гетман.

Напомним, что "Комментарии" информировали о новых налогах от правительства.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!