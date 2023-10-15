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"Усталость" растет: министр финансов заявил, что Украине стало труднее получать финансовую помощь

Украине сейчас приходится прилагать больше усилий, чтобы убедить партнеров

сегодня, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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По словам министра финансов Сергея Марченко, нашей стране все труднее получить финансовую помощь от дружественных стран, потому что руководители ключевых государств-доноров сосредотачиваются на будущих избирательных компаниях. Кроме того, увеличивается геополитическая напряженность.

"Усталость" растет: министр финансов заявил, что Украине стало труднее получать финансовую помощь

Сергей Марченко (фото из открытых источников)

Об этом Марченко заявил 14 октября в кулуарах между заседаниями Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (Марокко), сообщает Reuters.


Как утверждает чиновник, "геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах" сокращают желание членов правительства партнерских стран выделять поддержку Киеву. При этом он имел в виду и выборы, которые вскоре пройдут в Соединенных Штатах и государствах ЕС в следующем году.

"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается", — сказал украинский министр.

Как продолжил министр финансов, украинским властям теперь нужно приложить в два раза больше усилий, чтобы убеждать партнеров оказывать украинцам поддержку. В частности, на этой неделе на переговоры по выделению финансовой помощи оказал влияние конфликт между Израилем и ХАМАС – война вспыхнула как раз в то время, когда делегация направлялась в Марракеш.

"Мы уже имеем определенные обязательства, например, 5,4 млрд долларов по программе МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников – США и Евросоюз", – сказал чиновник.

Евросоюз прорабатывает пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро (52,6 миллиарда долларов) на 2024-2027 годы. Министр говорит, что Киев просит 18 млрд евро из этой суммы на следующий год.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Украине придется выполнить требования МВФ.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-finance-minister-says-donor-tiredness-growing-war-drags-2023-10-14/
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 21:26

Халява корумпованим розкрадачям меншає. Паразитам Божого шахрайства стає все важче. Набагато перспективніше і більш правильно було забрати до себе бажаючих українців, тим самим зберегти генофонд нації. Країна не має перспектив її юдеї висмокчуть до останнього.


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