"Усталость" растет: министр финансов заявил, что Украине стало труднее получать финансовую помощь

По словам министра финансов Сергея Марченко, нашей стране все труднее получить финансовую помощь от дружественных стран, потому что руководители ключевых государств-доноров сосредотачиваются на будущих избирательных компаниях. Кроме того, увеличивается геополитическая напряженность.

Сергей Марченко (фото из открытых источников)

Об этом Марченко заявил 14 октября в кулуарах между заседаниями Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше (Марокко), сообщает Reuters.

Как утверждает чиновник, "геополитические изменения и внутренний политический контекст в разных странах" сокращают желание членов правительства партнерских стран выделять поддержку Киеву. При этом он имел в виду и выборы, которые вскоре пройдут в Соединенных Штатах и государствах ЕС в следующем году.



"Я вижу большую усталость, я вижу много слабости среди наших партнеров, они хотели бы забыть о войне, но война все еще продолжается", — сказал украинский министр.



Как продолжил министр финансов, украинским властям теперь нужно приложить в два раза больше усилий, чтобы убеждать партнеров оказывать украинцам поддержку. В частности, на этой неделе на переговоры по выделению финансовой помощи оказал влияние конфликт между Израилем и ХАМАС – война вспыхнула как раз в то время, когда делегация направлялась в Марракеш.



"Мы уже имеем определенные обязательства, например, 5,4 млрд долларов по программе МВФ, мы ожидаем обязательств от Японии и Великобритании, и, конечно, мы рассчитываем на наших ключевых партнеров и союзников – США и Евросоюз", – сказал чиновник.



Евросоюз прорабатывает пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро (52,6 миллиарда долларов) на 2024-2027 годы. Министр говорит, что Киев просит 18 млрд евро из этой суммы на следующий год.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Украине придется выполнить требования МВФ.

