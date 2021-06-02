Увеличение прожиточного минимума в Украине: риски и последствия

Верховная Рада Украины на пленарном заседании в среду, 2 июня, приняла за основу проект закона № 3515 относительно урегулирования вопросов формирования прожиточного минимума и создания предпосылок для его повышения.

Прожиточный минимум. Коллаж: "Комментарии" / Д. Романюк

Экперты для издания "Комментарии" оценили предлагаемые изменения, рассказали о том, реально ли внедрить подобную систему в Украине и о рисках данного решения.

Знание базовых экономических закономерностей и причинно-следственных связей у авторов этого опуса отсутствуют вообще

Доктор экономических наук, директор по научной работе "Growford Institute" Татьяна Богдан считает, что законопроект №3515 пронизан духом некомпетентности и абсурда. По ее мнению, его авторы не понимают глубинные проблемы социальной сферы и бюджетной системы Украины, а потому ставят фальшивый диагноз нашим болезням и предлагают нам ошибочное лечение.

"Во-первых, ключевая проблема современности связана не с самим определением или подсчетом прожиточного минимума (ПМ), а с его некорректным применением в бюджетном процессе. В частности, с подгонкой размера ПМ под определенные бюджетные показатели, а фактически — под возможности финансирования социальных выплат и пенсий после учета в бюджете более важных для правящей элиты направлений расходования средств", — объясняет Татьяна Богдан.

Так, на сегодня размер ПМ, предусмотренный законом о бюджете для трудоспособных лиц, составляет лишь 2,27 тыс. грн., а размер "фактического" ПМ по расчетам Минсоцполитики в апреле равнялся 5,49 тыс. грн.

"Последняя величина, на мой взгляд, более или менее отражает стоимость покрытия физиологических потребностей человека на минимально допустимом уровне. Однако, в реалиях фактический ПМ выполняет исключительно информационно-аналитическую функцию, а для выплат минимальной пенсии по возрасту и всех государственных социальных пособий используется условная величина 2,27 тыс. грн. Такая печальная практика обрекает на нищенское существование миллионы нетрудоспособных граждан нашей страны. К сожалению, законопроект №3515 сохраняет указанную фундаментальную недостаток, прямо предусматривая продолжение использования показателя "уровень обеспечения ПМ" для назначения социальных пособий", — отмечает Татьяна Богдан.

Второй проблемой законопроекта она считает то, что его авторы искажают саму суть ПМ, понимая его как приемлемый уровень затрат, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, присущий обществу.

"Очевидно, что тем членам украинского общества, которые писали законопроект №3515 и выносили его на рассмотрение Верховной Рады, присущий совсем другой уровень жизни, чем тем гражданам, качество жизни которых (или возможность выживания) напрямую зависят от официально установленного ПМ", — подчеркивает директор по научной работе "Growford Institute".

В-третьих, продолжает Татьяна Богдан, законопроект №3515 содержит одиозное положение о том, что размер ПМ должна устанавливаться в процентном соотношении к среднемесячной зарплаты в Украине за год, предшествующий году формирование бюджета с учетом темпов инфляции. Такое процентное соотношение, по мнению авторов законопроекта, должен составлять не менее 40% в 2021 с постепенным ежегодным увеличением до 50% в 2031

"То есть знания базовых экономических закономерностей и причинно-следственных связей у авторов этого опуса отсутствует вообще, — считает доктор экономических наук. — В действительности же ПМ (как стоимостная величина минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и набора услуг, достаточных для нормального функционирования организма человека и удовлетворение его духовных потребностей) должен быть основной для определения минимальной заработной платы, а она, в свою очередь, существенным образом влияет на среднюю заработную плату. Но почему средняя заработная плата должна быть основой для определения ПМ — не понятно".

В-четвертых, в этом же контексте следует рассматривать и положения законопроекта №3515 об отмене практики установления минимальной заработной платы в привязке к размеру ПМ для трудоспособных лиц. Ведь такие положения противоречат как украинскому законодательству, так и конвенциям Международной организации труда, акцентирует Татьяна Богдан.

"В частности, Конвенцией № 135 определено, что установление минимальной заработной платы должно быть одним из элементов политики, направленной на борьбу с бедностью и удовлетворения потребностей работников и их семей, а для определения размера минимальной заработной платы следует учитывать ряд параметров, включая стоимость жизни в стране", — напоминает доктор экономических наук.

Неуместным (и это уже в-пятых) является, по мнению Татьяны Богдан, пожелания разработчиков законопроекта №3515 создать государственный орган, который будет проводить систематические исследования расходов домохозяйств и осуществлять их опрос по вопросам фактических расходов на продукты питания, непродуктовые товары, услуги, уход за детьми и доли сбережений в структуре расходов, др.

"Сейчас аналогичные функции осуществляют Государственная служба статистики и Министерство социальной политики Украины. Определенное недовольство качеством их работы со стороны отдельных представителей Верховной Рады никак не может быть основанием для создания нового государственного органа, а соответственно — и приумножение армии чиновников и возложение новых многомиллионных расходов на государственный бюджет, — считает Тетьяна Богдан. — Наконец, следует указать, что одну важную проблему законопроект №3515 все же намерен решить — это определение стоимости административных услуг, суммы штрафов и взысканий за административные, уголовные и другие нарушения в процентах к размеру ПМ. Логического обоснования для таких взаимосвязей не существует, поэтому их отмена была бы вполне оправданным. Однако, к сожалению, рациональные моменты указанного законопроекта на этом полностью исчерпаны".

Законопроект разработан таким образом, чтобы повышение реальных социальных стандартов привело в перспективе до введения безусловного базового дохода для граждан Украины после 2026 года

Исполнительный директор Ассоциации защиты банков, председатель общественной организации Re:Старт, финансовый эксперт Оксана Чепижко отмечает, что новый законопроект о повышении прожиточного минимума разработан таким образом, чтобы повышение реальных социальных стандартов привело в перспективе до введения безусловного базового дохода для граждан Украины после 2026 года.

"При этом не учитывается пока уровень инфляции и теневой экономики, а также рост реальных и скрытых налогов. Неизвестна также пока реакция МВФ и других международных кредиторов. Все это говорит, скорее, о политической составляющей закона, чем экономической", — считает Оксана Чепижко.

По ее мнению, реальное повышение уровня социальных стандартов возможно лишь в случае изменения экономической модели Украины (сырьевой — на инновационную постковидную), что в действиях нынешней власти наблюдается очень фрагментарно.

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