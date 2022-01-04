В 2021 году украинцы купили рекордное количество автомобилей: какие авто самые популярные

В 2021 году рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 21 процент — отчитались в Укравтопроме, передают "Комментарии".

Рекордным с 2014 оказался месяц декабрь. Украинцы приобрели и зарегистрировали 10,5 тысячи авто.



"В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2021 года количество новых легковых автомобилей – 10,5 тыс. шт. По сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов. Кстати, это самое большое количество новых авто, регистрировавшихся в декабре, начиная с 2014 года. Всего за прошлый год украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года,"- сообщает прессслужба Укравтопрома.

Украинцы купили рекордное количество автомобилей. Фото из открытых источников

Также в Укравтопроме обнародовали рейтинг популярности автомобилей. Так, в прошлом году популярной маркой среди украинцев стала Toyota. На украинские дороги выехали 15 232 этого бренда. Самой популярной моделью стал японский кроссовер Toyota RAV-4.

На втором месте рейтинга – Renault. Их в Украине за год стало на 13 475 единиц больше. Наиболее популярной моделью ряда признан Renault Duster.

Третий результат у Kia – 9138 единиц. Этот бренд украинцы стали покупать вдвое чаще по сравнению с 2020 годом. Лидером модельного ряда остается Kia Sportage.

Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 6172 авто. Чаще всего клиенты выбирали модель Kodiaq.

На пятом месте выбора украинских водителей оказался Nissan – 4815 регистраций в год. Самым популярным оказалась модель Nissan Qashqai.

Также среди украинцев были популярны авто бренды Hyundai, Chery, Mitsubishi, Volkswagen и Suzuki.

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