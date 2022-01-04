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В 2021 году украинцы купили рекордное количество автомобилей: какие авто самые популярные

За прошлый год украинские номера получили 103,3 тысяч новых легковых автомобилей

сегодня, 10:48
Автор:

Людмила Слободенюк
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В 2021 году рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 21 процент — отчитались в Укравтопроме, передают "Комментарии".
Рекордным с 2014 оказался месяц декабрь. Украинцы приобрели и зарегистрировали 10,5 тысячи авто.

"В декабре украинцы приобрели и зарегистрировали рекордное для 2021 года количество новых легковых автомобилей – 10,5 тыс. шт. По сравнению с прошлым годом декабрьский рынок вырос на 7 процентов. Кстати, это самое большое количество новых авто, регистрировавшихся в декабре, начиная с 2014 года. Всего за прошлый год украинские номера получили 103,3 тыс. новых легковых автомобилей, что на 21% больше показателя 2020 года,"-  сообщает прессслужба Укравтопрома.

В 2021 году украинцы купили рекордное количество автомобилей: какие авто самые популярные

Украинцы купили рекордное количество автомобилей. Фото из открытых источников

Также в Укравтопроме обнародовали рейтинг популярности автомобилей. Так, в прошлом году популярной маркой среди украинцев стала Toyota. На украинские дороги выехали 15 232 этого бренда. Самой популярной моделью стал японский кроссовер Toyota RAV-4.
На втором месте рейтинга – Renault. Их в Украине за год стало на 13 475 единиц больше. Наиболее популярной моделью ряда признан Renault Duster.
Третий результат у Kia – 9138 единиц. Этот бренд украинцы стали покупать вдвое чаще по сравнению с 2020 годом. Лидером модельного ряда остается Kia Sportage.

Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 6172 авто. Чаще всего клиенты выбирали модель Kodiaq.
На пятом месте выбора украинских водителей оказался Nissan – 4815 регистраций в год. Самым популярным оказалась модель Nissan Qashqai.
Также среди украинцев были популярны авто бренды Hyundai, Chery, Mitsubishi, Volkswagen и Suzuki.
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Источник: https://ukrautoprom.com.ua/u-2021-roczi-rynok-novyh-legkovyh-avtomobiliv-v-ukrayini-zris-na-21-vidsotok
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