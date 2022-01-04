В 2021 году украинцы купили рекордное количество автомобилей: какие авто самые популярные

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Людмила Слободенюк
В 2021 году рынок новых легковых автомобилей в Украине вырос на 21 процент — отчитались в Укравтопроме, передают "Комментарии".
Рекордным с 2014 оказался месяц декабрь. Украинцы приобрели и зарегистрировали 10,5 тысячи авто.
Украинцы купили рекордное количество автомобилей. Фото из открытых источников
Также в Укравтопроме обнародовали рейтинг популярности автомобилей. Так, в прошлом году популярной маркой среди украинцев стала Toyota. На украинские дороги выехали 15 232 этого бренда. Самой популярной моделью стал японский кроссовер Toyota RAV-4.
На втором месте рейтинга – Renault. Их в Украине за год стало на 13 475 единиц больше. Наиболее популярной моделью ряда признан Renault Duster.
Третий результат у Kia – 9138 единиц. Этот бренд украинцы стали покупать вдвое чаще по сравнению с 2020 годом. Лидером модельного ряда остается Kia Sportage.
Четвертое место украинцы отдали Skoda, приобретя 6172 авто. Чаще всего клиенты выбирали модель Kodiaq.
На пятом месте выбора украинских водителей оказался Nissan – 4815 регистраций в год. Самым популярным оказалась модель Nissan Qashqai.
Также среди украинцев были популярны авто бренды Hyundai, Chery, Mitsubishi, Volkswagen и Suzuki.
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