В 2023-й с новыми ценами и тарифами: о чем говорит ряд нововведений – как спасти бизнес

В новый год Украина вошла с рядом изменений касательно выплат, тарифов, правил ведения бизнеса, включая наличие у продавцов платежных терминалов (POS-терминалов) для безналичных расчетов с покупателями. Как оцениваете данные перемены? Что власть может (должна) сделать, чтобы в экономическом плане улучшить жизнь как бизнеса, так и вообще украинцев? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Деньги. Фото: из открытых источников

Всё, что ложится на бизнес как дополнительные издержки себестоимости, в сфере услуг будет мгновенно переноситься на потребителя через повышения цены услуги

Экономист, сооснователь "Студии Здравого Смысла" и "Рух Україна 30+" Андрей Гарнат считает, что, когда в государственной казне – дыра, думать о повышении социальных стандартов, как минимум опрометчиво, так как на лицо нарушение логической связки. Чтобы государство получало больше налогов, поясняет он, бизнес сначала должен увеличить объем производства.

"Большая часть регуляций, которые во время войны предпринимает государство в секторе экономики, имеют своим следствием усложнение деятельности предпринимателей в Украине, – уверен эксперт. – Текущая политика ужесточения и контроля/наказания деятельности компаний со стороны государства приведет к дальнейшему сокращению рабочих мест. И будет иметь еще более катастрофические последствия уже к концу зимы. Всё, что ложится на бизнес как дополнительные издержки себестоимости, в сфере услуг будет мгновенно переноситься на потребителя через повышения цены услуги".

На товарном рынке внутреннего производства ограничителем повышения цен будет являться импорт, но, когда дельта производителя станет критически тонкой, начнутся закрытия производств, которые станут нерентабельными, прогнозирует Андрей Гарнат.

По его мнению, государству для улучшения бизнес-климата следует:

– упразднить текущий налоговый кодекс и переписать его на три страницы с чистого листа;

– ввести единый налог с транзакций (3%), как минимум до окончания войны упразднить все контроли, проверки и штрафы со стороны государства;

– налог на фонд оплаты труда сделать в 10%;

– если вводить РРО, то исключительно как форму подтверждения покупателю факта покупки товара у конкретного продавца с целью поддержки дальнейшей гарантии качества или обслуживания;

– в сфере кредитования малого и среднего бизнеса, продолжить поддержку, но убрать из критериев требование "обеспечение кредита" и "положительные финансовые показатели", т.к. у большинства компаний, на сегодняшний день нет ни первого, ни второго.

Цифровая трансформация происходит у нас даже быстрее, чем во многих других странах

Основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club, руководитель Международного штаба помощи украинцам Анна Крысюк рассуждает так:

"Перемены в ракурсе выплат и тарифов – вполне логичны. Мы почти год в полномасштабной войне. Экономику державы нужно развивать правильно, с учетом реалий военного времени. Важно, чтобы платились налоги, чтобы аккумулировался ресурс на поддержку наших вооруженных сил, на развитие самого государства. Введение POS-терминалов также считаю правильным. Но государство должно помочь бизнесу пройти обучение по системам учета, систематизации процессов, пояснить, когда и какие будут применяться штрафные санкции, если требования законодательства не будут выполняться. То есть, это должен быть правильный переход бизнеса к новым условиям работы".

К сожалению, зачастую в Украине наблюдается ситуация, когда принимаются новые законы, но они не всегда доходят до среднего и малого бизнеса, поясняет эксперт. Все в рутине работы, чтобы просто выжить. И информация может просто остаться вне поля зрения. Именно поэтому, отмечает Анны Крысюк, важны проинформированность, обучение и определенный период адаптации (7-8 месяцев). Лишь после этого можно требовать полного выполнения новых требований.

"Государство сейчас сфокусировано на том, чтобы сберечь страну, выстоять, вернуться к границам 1991 года. И даже во время войны проходит много экономических форумов – как скооперировать усилия, как найти донорскую помощь, как привлекать инвестиции в продовольственный сегмент, в энергетический. Происходит массовая релокация бизнеса. И государство тут, конечно, должно помогать. Дать определенную отсрочку в налогообложении и так далее, – поясняет эксперт. – Мне нравится в этом смысле подход Грузии: свободные экономические зоны (где 10 лет нет налогообложения). Наверное, во время войны такое могло бы быть и в Украине".

Позитивным моментом Анны Крысюк считает то, что много важных для бизнеса функций появилось в портале "Дія". Цифровая трансформация, по ее словам, происходит у нас быстро, даже быстрее, чем во многих других странах. Но важно, подчеркивает эксперт, давать бизнесу выживать, чтобы он мог не только платить налоги, но и – зарплаты, а также развиваться. Чтобы он не уходил в "тень" из-за крайне малого оборота. Потому, акцентирует Анны Крысюк, нужны отстроченные фискальные моменты, минимальная налоговая нагрузка.

"Очень много неправильных ситуаций с возвращением НДС. Немало злоупотреблений. Правила игры должны быть одинаковыми для всех, – уверена эксперт. – Создаваться такие условия для бизнеса, чтобы он не хотел выехать из Украины, а если был вынужден сделать это – захотел вернуться".

Тарифы пока до лета расти не будут, а дальше сценарий может измениться

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко оценил ситуацию с коммунальными тарифами. И она, по его словам, в 2023 году будет сложной.

"С одной стороны, – поясняет эксперт, – тяжелое экономическое состояние потребителя коммунальных услуг, низкие заработанные платы, отсутствие работы у многих. С другой стороны – убыточные коммунальные службы и неплатежи".

И здесь, считает Олег Попенко, задача государства – выстраивание такой коммунальной политики, чтобы не допустить наращивания долгов за коммуналку, но и обеспечить при этом качественные услуги. Сами тарифы пока до лета расти не будут, отмечает эксперт, а дальше сценарий может измениться. Но как именно – сказать сложно, так как слишком много факторов могут на это повлиять.

Читайте также на портале "Комментарии" — готовы ли украинцы пойти на уступки Путину после ракетного террора: данные опроса КМИС.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!