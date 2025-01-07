В 2024 году размер поступлений от "налога на Google" составил 11,2 млрд грн, что на 40% больше, чем предполагалось – Гетманцев

В 2024 году в Госбюджет поступило 11,2 млрд грн благодаря так называемому налогу на Google. Об этом сообщил народный депутат и глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев 7 января.

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Он отметил, что эта сумма почти в четыре раза превышает предыдущие ожидания, определенные при принятии закона.

Кроме того, Гетманцев подчеркнул, что поступления от "налога на Google" продолжают демонстрировать стабильный рост из года в год. Если в 2022 году сумма поступлений составила 4,3 млрд грн, в 2023-м – 8 млрд грн, то в 2024 году этот показатель увеличился до 11,2 млрд грн. Это на 40% или на 3,2 млрд грн больше, чем в предыдущем году.

Закон, предусматривающий введение "налога на Google", был принят Верховной Радой в июне 2021 года. Основное его новшество заключается в обязательстве иностранных технологических компаний уплачивать 20% налога на добавленную стоимость (НДС), что отвечает требованиям для зарегистрированных в Украине предприятий.

Введение цифрового налога было обосновано тем, что деятельность транснациональных корпораций часто не облагается налогами, что приводит к потерям госбюджета и создает неравные условия для украинских компаний. Гетманцев тогда отмечал, что только от рекламных услуг бюджет недополучал около 3 млрд. грн. Новшества вступили в силу 1 января 2022 года.

В первой половине 2024 г. цифровые компании-нерезиденты задекларировали налоги на сумму 5,3 млрд грн.

Портал "Комментарии" ранее писал, что с начала 2025 года пользователи платных услуг OpenAI в Украине столкнутся с новыми финансовыми условиями: к счетам прибавят 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Такое решение компания приняла в соответствии с украинским "налогом на Google", законом № 1525-IX.