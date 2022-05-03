В апреле объем торгов на бирже ПФТС упал на 25%

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Нарожный Дмитрий
За апрель 2022 года общий объем торгов на бирже
ПФТС составил 0,9 млрд грн или 5% уровня аналогичного периода 2021 года и 75%
уровня марта текущего года.
Объем торгов на ПФТС снизился из-за введения военного положения. Фото: Pixabay
Как сообщает пресс-служба ПФТС, существенное
снижение биржевой активности произошло из-за введения в Украине военного
положения, на период действия которого разрешена торговля исключительно
военными облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).
За апрель было только 6 выпусков ценных бумаг
из 389 выпусков, допущенных к торгам на ПФТС.
По данным биржи, на "рынке заявок" было заключено
79% сделок, на "рынке котировок", включая адресные соглашения – 21% сделок.
Всего за четыре месяца 2022 года общий объем
торгов на ПФТС составил 49,7 млрд грн или 50% общего объема торгов
организаторов торгов ценными бумагами в Украине.
В апреле 2022 года 21 участник торгов на ПФТС заключал соглашения с 5 выпусками военных ОВГЗ.
В январе – апреле 46 участников торгов
заключали соглашения с 71 выпуском ценных бумаг: ОВГЗ – 43, облигации внешнего
госзайма – 9, акции – 6, корпоративные облигации – 8, муниципальные облигации –
3, акции иностранного эмитента – 1, облигации иностранного эмитента – 1.
Среди 5 выпусков военных ОВГЗ, с которыми
заключались соглашения, 3 выпуска – с датой погашения в 2022 году (0,8 млрд грн)
и 2 выпуска – с датой погашения в 2023 году (0,1 млрд грн).
По состоянию на 30 апреля 2022 года,
количество членов АО "Фондовая биржа ПФТС", допущенных к торгам, составило 52,
из них – 30 банков и 22 финансовые компании.
К торгам на ПФТС было допущено 389 выпусков ценных бумаг, из которых 130 выпусков ЦБ находилось в Биржевом реестре.
Напомним, с начала
полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23
аукциона по продаже военных облигаций.
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