В апреле объем торгов на бирже ПФТС упал на 25%

За апрель 2022 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 0,9 млрд грн или 5% уровня аналогичного периода 2021 года и 75% уровня марта текущего года.

Объем торгов на ПФТС снизился из-за введения военного положения. Фото: Pixabay

Как сообщает пресс-служба ПФТС, существенное снижение биржевой активности произошло из-за введения в Украине военного положения, на период действия которого разрешена торговля исключительно военными облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ).

За апрель было только 6 выпусков ценных бумаг из 389 выпусков, допущенных к торгам на ПФТС.

По данным биржи, на "рынке заявок" было заключено 79% сделок, на "рынке котировок", включая адресные соглашения – 21% сделок.

Всего за четыре месяца 2022 года общий объем торгов на ПФТС составил 49,7 млрд грн или 50% общего объема торгов организаторов торгов ценными бумагами в Украине.

В апреле 2022 года 21 участник торгов на ПФТС заключал соглашения с 5 выпусками военных ОВГЗ.

В январе – апреле 46 участников торгов заключали соглашения с 71 выпуском ценных бумаг: ОВГЗ – 43, облигации внешнего госзайма – 9, акции – 6, корпоративные облигации – 8, муниципальные облигации – 3, акции иностранного эмитента – 1, облигации иностранного эмитента – 1.

Среди 5 выпусков военных ОВГЗ, с которыми заключались соглашения, 3 выпуска – с датой погашения в 2022 году (0,8 млрд грн) и 2 выпуска – с датой погашения в 2023 году (0,1 млрд грн).

По состоянию на 30 апреля 2022 года, количество членов АО "Фондовая биржа ПФТС", допущенных к торгам, составило 52, из них – 30 банков и 22 финансовые компании.

К торгам на ПФТС было допущено 389 выпусков ценных бумаг, из которых 130 выпусков ЦБ находилось в Биржевом реестре.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Министерство финансов провело 23 аукциона по продаже военных облигаций.





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