В ЕС рассказали, когда выпустят цифровое евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может выпустить цифровую валюту CBDC до 2026 года. Об этом в своем выступлении в Национальном колледже Ирландии заявил представитель правления ЕЦБ Фабио Панетта, сообщает ForkLog. По его словам, это очень сложный проект, которого ранее никогда не было.

В ЕЦБ считаюют, что подготовку к запуску цифрового евро завершат до 2023 года. Фото: Pixabay

"У меня есть небольшой оптимизм, что через четыре года мы будем готовы", – рассказал Панетта.

Он подчеркнул, что подготовку к запуску цифрового евро завершат к 2023 году. В то же время, страны Евросоюза должны соблюдать сроки для – для тестирования CBDC до ее полноценной интеграции в финансовую систему у них будет три года.

Чиновник отметил, что цифровой актив поможет сохранить доверие к фиату, "обеспечить роль денежного якоря в цифровую эпоху" и роль, которую он утратил из-за ошибочной денежно-кредитной политики, проводимой в разных странах.

"Он (цифровой евро – "Комментарии") был бы надежным платежным средством, разработанным в общественных интересах. И это сохранит сосуществование суверенных и частных денег, которые до сих пор хорошо служили нам", – заявил Панетта.

Кроме этого, он назвал P2P-платежи "первым испытательным полигоном" для новой технологии", а стейблкоин UST – "уязвимыми стабильными монетами, которые не могут гарантированно быть погашены в любое время".

Напомним, по информации заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, криптовалютная индустрия в Украине за прошлый год выросла в пять раз. В частности, в бизнес, связанный с технологиями блокчейн, венчурные инвесторы вложили 33 миллиарда долларов.















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!