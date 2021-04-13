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Главная Новости Бизнес экономика В ГФС сообщили об итогах борьбы с контрафактным алкоголем в 2021 году
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В ГФС сообщили об итогах борьбы с контрафактным алкоголем в 2021 году

Стало известно, сколько контрафактного алкоголя изъяли сотрудники ГФС Украины с начала 2021 года

сегодня, 20:00
Автор:

Станислав Молчанов

Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил об итогах операции "Спирт", приказ о проведении которой был подписан более двух месяцев назад. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в режиме онлайн, состоявшейся 13 апреля.

В ГФС сообщили об итогах борьбы с контрафактным алкоголем в 2021 году

ГФС Украины. Фото из открытых источников

Так, за период февраль-март, когда проводилась операция “Спирт”, сотрудники ГФС изъяли 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн грн и закрыли три подпольных спиртовых производства. Кроме того, правоохранителями было изъято 318,7 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 65,5 млн грн, а также прекращена деятельность 26 крупных незаконных производств алкоголя. Также сотрудники ГФС изъяли более 2,5 млн единиц акцизных марок.

Мельник указал, что значительная часть поддельных акцизных марок имеет турецкое происхождение, а импортированный в Украину контрафактный спирт — молдавское. При этом львиная доля контрафактного спирта, используемого для дальнейшей переработки, производится внутри Украины из неучтенного сырья.

Глава ГФС отметил, что ведомство усилит борьбу с незаконной продажей спирта и алкогольного фальсификата, производимого в сети Интернет с использованием почтовых сервисов.

Ранее сообщалось, что в составе ГФС заработал Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Новая структура призвана активизировать диалог с легальным бизнесом для содействия развития различных секторов украинской экономики и ее детенизации.


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Обусуждения

нугзар

сегодня, 19:21

...сотрудники ГФС изъяли 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн грн... - это по 211 грн за килограмм или по 271 гривне за литр! "Спирт.про" свободно торгует онлайн по 72 грн за литр. Менты-пидарасы (в плохом смысле слова) не рано ли дырочек под ордена накрутили? Пусть сначала спирт по 270 за литр продадут - а потом гордятся ))

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сегодня, 19:13

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