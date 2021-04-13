В ГФС сообщили об итогах борьбы с контрафактным алкоголем в 2021 году

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Станислав Молчанов
Глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник сообщил об итогах
операции "Спирт", приказ о проведении которой был подписан более двух месяцев
назад. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в режиме онлайн,
состоявшейся 13 апреля.
ГФС Украины. Фото из открытых источников
Так, за период февраль-март, когда проводилась операция “Спирт”,
сотрудники ГФС изъяли 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн грн и закрыли три
подпольных спиртовых производства. Кроме того, правоохранителями было изъято
318,7 тонн ликеро-водочных изделий на сумму 65,5 млн грн, а также прекращена
деятельность 26 крупных незаконных производств алкоголя. Также сотрудники ГФС
изъяли более 2,5 млн единиц акцизных марок.
Мельник указал, что значительная часть поддельных акцизных марок имеет
турецкое происхождение, а импортированный в Украину контрафактный спирт —
молдавское. При этом львиная доля контрафактного спирта, используемого для
дальнейшей переработки, производится внутри Украины из неучтенного сырья.
Глава ГФС отметил, что ведомство усилит борьбу с незаконной продажей
спирта и алкогольного фальсификата, производимого в сети Интернет с использованием
почтовых сервисов.
Ранее сообщалось, что в составе ГФС заработал
Офис эффективного взаимодействия с бизнесом. Новая структура призвана
активизировать диалог с легальным бизнесом для содействия развития различных
секторов украинской экономики и ее детенизации.
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нугзар
сегодня, 19:21
...сотрудники ГФС изъяли 488 тонн спирта на сумму 94,8 млн грн... - это по 211 грн за килограмм или по 271 гривне за литр! "Спирт.про" свободно торгует онлайн по 72 грн за литр. Менты-пидарасы (в плохом смысле слова) не рано ли дырочек под ордена накрутили? Пусть сначала спирт по 270 за литр продадут - а потом гордятся ))
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сегодня, 19:13
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