В Госказначействе нет денег не только на "Большое строительство", но и на пенсии - СМИ

Государственная казначейская служба полностью прекратила любые оплаты по проектам "Большого строительства", как из средств госбюджета, так и за счет уже привлеченных кредитных денег международных партнеров. Причина — катастрофически низкий уровень остатков на Едином казначейском счету, из-за чего под вопросом может оказаться даже своевременная выплата пенсий за июль в начале августа. Об этом пишет издание "Дело".





В конце прошлой недели ГКСУ обнародовала данные о выполнении Госбюджета по состоянию на 22 июля. Согласно документу, общий план поступлений за январь-июль уже перевыполнен на 7 млрд грн., однако при этом недобор по месяцу составляет порядка 30 млрд грн. По данным Счетной палаты, за первое полугодие бюджет перевыполнен на 23,7 млрд грн., а расходы недовыполнены на 44 млрд грн.





Несмотря на значительные поступления, остаток на Едином казначейском счету по состоянию на 1 июля 2021 года был самым низким с марта 2019 года.





"Многие наблюдатели связывают это, во-первых, с заниженными планами поступлений от налоговых органов, которые не покрывают реальных текущих потребностей бюджета, во-вторых, с манипуляциями отчетностью, связанной, прежде всего, с непрекращающимися схемами налоговых "скруток", — говорится материале.





По данным Временной следственной комиссии Верховной рады, которая расследовала схемы в налоговых органах в период 2019-2020 годов, за это время "скрутки" НДС нанесли бюджету ущерб в размере около 50 млрд грн.





"По данным источников в Госказначействе, фактические остатки на сегодняшний день еще ниже, чем на начало месяца — именно поэтому ведомство прекратило все выплаты по проектам "Большого строительства". Причем не только финансируемым за счет Госбюджета, но и тех, кредитные средства на которые выделили международные партнеры Украины, в частности, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк", — говорится в материале.





Издание отмечает, что только на выплату пенсий государству необходимо аккумулировать в течение месяца порядка 40 млрд грн.





"Таким образом, стабильная выплата пенсий в августе является еще большей угрозой, чем недофинансирование инфраструктурных объектов. Хотя многие знаковые проекты должны быть закончены до 24 августа, а по большинству сейчас самый разгар строительных работ и прекращение финансирования "заморозит" их на неопределенный срок", — пишут авторы статьи.





Ранее СМИ писали, что приостановка выделения средств Госказначейством на проекты "Большого строительства" может быть личной инициативой главы ГКСУ Татьяны Слюз, которую она даже не всегда согласовывает с министром финансов Сергеем Марченко. В частности, ранее деньги заканчивались перед местными выборами 2020 года, когда нужно было заканчивать объекты инфраструктуры в самых проблемных регионов, крайне важные для Президента Владимира Зеленского. Второй раз аналогичная ситуация сложилась перед началом нового 2021 года.





Блокирование финансирования Госказначейством проектов "Большого строительства" в июле источники издания связывают с неэффективным управлением деньгами со стороны ГКСУ и Минфина, а также с политическими факторами. В частности, речь идет об ожидании смены правительства осенью. "Перспективы министра финансов Сергея Марченко весьма туманны, поскольку к нему накопилось множество вопросов. За ним вполне может быть отправлена в отставку вся кадровая вертикаль, включая главу ГКСУ, которая пребывает на своей должности с апреля 2014 года. Для Татьяны Слюз блокирование казначейских платежей может быть инструментом для ведения переговоров если не о дальнейшем карьерном росте, то хотя бы о "золотом парашюте" при увольнении", — говорится в статье. Кроме того, причиной все так же может быть желание оппозиционных политиков максимально снизить рейтинг Владимира Зеленского.

"Большое строительство" - фото из открытых источников

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