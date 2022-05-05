В Ирпене и Буче возобновили работу банковские отделения

Украинские банки снова начали работать в городах Киевской области, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Отделение "Ощадбанка" в Буче. Фото: Facebook

В частности, отделения государственного "Ощадбанка" открылись в Ирпене и Буче, а в Бородянке работает банкомат, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Оба отделения уже работают на полную мощность и с радостью встречают клиентов. А их уже немало", – сообщили в банке.

Cотрудники банка также заканчивают работы по восстановлению банкомата в городе Гостомель, тоже пострадавшего от российских оккупантов.

Ранее в Буче открылось отделение государственного "Укргазбанка" (УГБ). Как информирует пресс-служба финучреждения, УГБ стал первым банком, открывшимся в этом городе после освобождения от оккупантов.

"Мы стараемся продумать максимально безопасные маршруты для наших сотрудников и логистику пополнения наличными кассами и банкоматами, и чтобы наши коллеги безопасно добрались как на работу, так и домой", – говорится в сообщении.

Напомним, в ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое произошло 24 февраля, города Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель и другие подверглись массированным артиллерийским и авиационным ударам, а на территории самих городов велись ожесточенные уличные бои.

В апреле эти населенные пункты были освобождены от оккупантов, а впоследствии в Буче обнаружили массовую братскую могилу, в которой выявили сотни тел мирных граждан.

Как сообщалось ранее, после освобождения территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической инфраструктуры.

В частности, стало известно, что через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!