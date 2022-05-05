В Ирпене и Буче возобновили работу банковские отделения

Рубрики
МЕНЮ
Нарожный Дмитрий
Украинские банки снова
начали работать в городах Киевской области, наиболее пострадавших от российского вторжения.
Отделение "Ощадбанка" в Буче. Фото: Facebook
В частности, отделения государственного "Ощадбанка" открылись в Ирпене и Буче, а в Бородянке работает банкомат, сообщает
пресс-служба финучреждения.
"Оба отделения уже
работают на полную мощность и с радостью встречают клиентов. А их уже
немало", – сообщили в банке.
Cотрудники банка также заканчивают работы по
восстановлению банкомата в городе Гостомель, тоже пострадавшего от российских оккупантов.
Ранее в Буче открылось отделение
государственного "Укргазбанка" (УГБ). Как информирует пресс-служба финучреждения, УГБ стал первым банком, открывшимся в этом городе после освобождения от оккупантов.
"Мы стараемся продумать максимально безопасные маршруты для наших сотрудников и логистику пополнения наличными кассами и банкоматами, и чтобы наши коллеги безопасно добрались как на работу, так и домой", – говорится в сообщении.
Напомним, в ходе полномасштабного вторжения
российских войск в Украину, которое произошло 24 февраля, города Буча, Ирпень,
Бородянка, Гостомель и другие подверглись массированным артиллерийским и
авиационным ударам, а на территории самих городов велись ожесточенные уличные бои.
В апреле эти населенные пункты были освобождены от оккупантов, а впоследствии в Буче обнаружили массовую братскую могилу, в которой выявили сотни тел мирных граждан.
Как сообщалось ранее, после освобождения
территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической
инфраструктуры.
В частности, стало известно, что через реку
Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости