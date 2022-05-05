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В Ирпене и Буче возобновили работу банковские отделения

В освобожденных городах Киевщины начали работу отделения "Укргазбанка" и "Ощадбанка"

5 мая 2022, 19:12
Автор:

Нарожный Дмитрий
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Украинские банки снова начали работать в городах Киевской области, наиболее пострадавших от российского вторжения.

В Ирпене и Буче возобновили работу банковские отделения

Отделение "Ощадбанка" в Буче. Фото: Facebook

В частности, отделения государственного "Ощадбанка" открылись в Ирпене и Буче, а в Бородянке работает банкомат, сообщает пресс-служба финучреждения.

"Оба отделения уже работают на полную мощность и с радостью встречают клиентов. А их уже немало", – сообщили в банке.

Cотрудники банка также заканчивают работы по восстановлению банкомата в городе Гостомель, тоже пострадавшего от российских оккупантов.

Ранее в Буче открылось отделение государственного "Укргазбанка" (УГБ). Как информирует пресс-служба финучреждения, УГБ стал первым банком, открывшимся в этом городе после освобождения от оккупантов. 

"Мы стараемся продумать максимально безопасные маршруты для наших сотрудников и логистику пополнения наличными кассами и банкоматами, и чтобы наши коллеги безопасно добрались как на работу, так и домой", – говорится в сообщении.

Напомним, в ходе полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое произошло 24 февраля, города Буча, Ирпень, Бородянка, Гостомель и другие подверглись массированным артиллерийским и авиационным ударам, а на территории самих городов велись ожесточенные уличные бои.

В апреле эти населенные пункты были освобождены от оккупантов, а впоследствии в Буче обнаружили массовую братскую могилу, в которой выявили сотни тел мирных граждан.

Как сообщалось ранее, после освобождения территорий в Киевской области идет восстановление дорог и другой критической инфраструктуры.

В частности, стало известно, что через реку Ирпень открыли движение по участку дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин.


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Источник: https://www.facebook.com/oschadbank/posts/311244007844471
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