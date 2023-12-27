В Кабмине предупредили о возможных задержках пенсий и зарплат: какая причина

Украине, по всей видимости, придется отложить выплату пенсий и зарплат государственным служащим. Это произойдет, если ЕС и США не окажут обещанную финансовую помощь в начале следующего года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Financial Times" заявила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

Зарплата в Украине. Фото: из открытых источников

Вице-премьер отметила, дефицит внешней поддержки подтолкнет украинскую экономику к режиму "выживания" после того, как она начала восстановление в 2023 году с ростом ВВП, по оценкам МВФ, в 4,5%. В следующем году Украине понадобится 37 млрд долларов внешней поддержки. Сейчас запрос президента США Джо Байдена на 60 млрд долларов в "тупике" в Конгрессе, а пакет поддержки ЕС на 50 млрд евро заблокирован из-за вето Венгрии.

Свириденко надеется, что ЕС одобрит помощь Украине в феврале и предоставит средства до конца марта.

Как отмечает FT, Украина с сентября пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты расходов. В частности, Кабмин увеличил налог на доходы банков, а налоги на доходы физических лиц из военных теперь пойдут в центральный бюджет.

Однако Свириденко отмечает, что этого недостаточно. По словам министра, приоритетом для Украины будет оборона и обслуживание долга. Как объяснила вице-премьер, Украине, возможно, придется задержать выплату заработной платы для 500 тысяч государственных служащих и 1,4 млн учителей, а также выплаты 10 млн пенсионеров, если Запад не даст деньги.

Некоторые западные официальные лица говорят, что Украина сможет удерживать бюджет без помощи Запада несколько месяцев, но это может привести к инфляции и подорвать финансовую стабильность. Вице-премьер рассказала, что за первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал налогов на 4,4 млрд долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как отмечается, устойчивое восстановление было необходимо для поощрения украинских беженцев вернуться домой. Несмотря на то, что уровень безработицы оценивается в 18,9%, Украина испытывает нехватку рабочей силы во многих секторах.

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