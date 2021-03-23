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Главная Новости Бизнес экономика В каких областях Украины заправляться выгодней всего - цены на бензин
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В каких областях Украины заправляться выгодней всего - цены на бензин

Цены на бензин отличаются в разных регионах страны

сегодня, 15:00
Автор:

Кириєнко Анна

Цены на бензин в Украине постепенно растут. Рост стоимости нефтепродуктов зависит от многих факторов, главные среди них — стоимость нефтепродуктов в Европе и курс НБУ.

В каких областях Украины заправляться выгодней всего - цены на бензин

Цены на бензин: в каких областях Украины дешевое топливо. Фото: neftok.ru

Средняя цена по Украине на бензин высокого качества А-95 — 28,98 гривны за литр. Стоит отметить, что в разных областях страны цены отличаются на небольшую сумму.

Соответственно, самый дешевый бензин можно купить в Сумской области. Здесь литр А-95 стоит 28,02 гривны. Немного дороже бензин в Харьковской области — 28,26 гривны за литр. Замыкает тройку областей с самым дешевым топливом Черниговская область. Там литр А-95 обойдется в 28,49 гривны.

Самым дорогим оказался бензин в Луганской области, где за литр бензина придется отдать 30,33 гривны. Столичный бензин обойдется в 30,06 гривен за литр. Во Львовской области водителям придется отдавать 29,66 гривны за каждый литр.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, когда в Украине стабилизируются цены на бензин. Чиновник пояснил, что сейчас стоимость топлива на украинских АЗС "подчиняется" мировым биржам, которые демонстрируют рекордные за последние два года нефтяные ценники. При этом Шмыгаль уверяет, что правительство следит за ситуацией и делает все возможное, чтобы наконец прекратить подорожание бензина. Поэтому на дешевое топливо украинцы могут ожидать уже в конце марта. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" напоминал, что скоро закончится отопительный сезон, соответственно потеряют силу введенные правительством ограничения цены на газ. Как может измениться стоимость газа с апреля, читайте в нашем материале.


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Источник: https://bnlinks.info/c/?guid=s4y7smq46w0vzthg5tx3l06395zn8i5q&prid=3&pid=9_3_1&ref=gazeta.ua&keywords=none
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