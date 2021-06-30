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Главная Новости Бизнес экономика В каких регионах концентрируются безработные и "трудоголики" Украины (таблицы)
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В каких регионах концентрируются безработные и "трудоголики" Украины (таблицы)

Наибольшая концентрация безработных наблюдается на Донбассе, наименьшая - в крупных индустриальных регионах

сегодня, 10:58
Автор:

Андрей Ройко

В каких регионах концентрируются безработные и "трудоголики" Украины (таблицы)

Безработица в Украине, фото из открытых источников

Госстат обнародовал данные по уровню безработицы в Украине в I квартале 2021 В среднем каждый десятый украинец старше 15 лет не имел работы.

Наибольшая концентрация безработных (ни были трудоустроены и не проводили предпринимательской деятельности) была зафиксирована на подконтрольных Украине прифронтовых Донецкой и Луганской областях — 16,4% и 16,3% лиц трудоспособного возраста. Также высокий уровень безработицы наблюдался в Кировоградской, Полтавской, Волынской и Черниговской областях.

А вот наибольшая концентрация "трудоголиков" и соответственно "маленькая" — безработных наблюдалась в начале года в регионах, имеющих города-миллионники — Киев и Киевская область (только 8,0% и 7,9% лиц трудоспособного возраста были безработными), Харьковская (7,4%), Одесская (8,1%) и Днепропетровская области (10,2%), а также западные области — Львовская (8,3%) и Ивано-Франковская (9,9%). Это если анализировать по проценту безработных (подробнее смотри таблицу 1).

Таблица 1. Уровень безработицы населения (по методологии МОТ) по регионам в 2021 году. Данные Госстат. 

В каких регионах концентрируются безработные и ”трудоголики” Украины (таблицы) - фото 2

Однако, учитывая данные Госстата только по проценту официально занятых трудовой деятельностью, то ТОП-регионов украинских "трудоголиков" несколько другой. Уровень занятости населения трудоспособного возраста в I квартале этого года составил 64,6%. При этом, несмотря на стереотипы, наиболее занятое работой население концентрировалось в Киеве — почти 70% от всей численности трудоспособных. За столицей расположилась Харьковская — 69,8%, Днепропетровская — 68,3%, Херсонская — 67,3% и Черкасская области — 67,2%. Наименее "подверженными" работе (по крайней мере, официально) были жители Волыни, Донеччины, Буковины, Тернопольщины, Закарпатья, Ивано-Франковской и Ровенской областей (все — менее 60% занятых лиц трудоспособного возраста). Подробнее с цифрами занятых можно ознакомиться в таблице 2.

Таблица 2. Уровень занятости населения по регионам в 2021 году, Госстат.

В каких регионах концентрируются безработные и ”трудоголики” Украины (таблицы) - фото 3

Напомним, как уже писали "Комментарии", по результатам обследования рабочей силы в первом квартале 2021 года, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляла 15,5 миллиона человек (48,6% от населения Украины), а в возрасте от 15 до 70 лет — 15,4 миллиона человек (55% от населения страны).



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Источник: http://ukrstat.gov.ua/
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