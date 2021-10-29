Государственная служба статистики обнародовала данные касаемо средней зарплаты по регионам Украины. В целом, в сентября 2021 года средняя заработная плата украинцев выросла на 1,7% сравнительно с августом, и составила 14 239 гривен. Эта сумма в 2,5 раза больше минимального оклада (6000 гривен) в стране. За год 18,7% зарплата увеличилась на 18,7%.

В каких регионах Украины самые высокие и низкие зарплаты - фото из открытых источников

По данным Госстата, лидером по уровню средней зарплаты является Киев (20 658 гривен), Донецкая (15 148 гривен), Киевская (14 678 гривен), а также Николаевская (14 144 гривен) области.

В числе регионов с самой низкой средней зарплатой Черновицкая (10 976 гривен), Черниговская (11 497 гривен), Херсонская (11 512 гривен), Тернопольская (11 532 гривен) и Кировоградская (11 559 гривен) области.

Кроме того, в статистическом ведомстве рассказали о наивысших зарплатах в Украине по отраслям.

Так, средняя зарплата украинцев, работающих в сфере информации и коммуникации — 25,4 тысяч гривен, финансовой и страховой деятельности — 22,5 тысяч гривен, профессиональной, научной и технической деятельности – 19,5 тысяч гривен, и госуправления и обороны — 18,8 тысяч гривен.

Напомним, что украинцев ждет новый размер пенсий. Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, как изменятся размеры выплат и пенсий с начала 2022 года.

Ранее в материале интернет-издания "Комментарии" сообщалось, согласно результатам социологического опроса Gradus Research, жители Украины больше всего тратятся на продукты. На втором месте располагаются расходы, которые связаны со здравоохранением. На чем больше всего экономят жители Украины — читайте по ссылке.

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