Согласно результатам социологического опроса Gradus Research, жители Украины больше всего тратятся на продукты. На втором месте располагаются расходы, которые связаны со здравоохранением. Об этом пишет "Украина 24".

На что украинцы тратят больше всего денег: результаты опроса - фото из открытых источников

Отмечается, что украинцы, живущие в городах с населением больше 50 тысяч в возрасте от 18-60 лет, тратят наибольшие суммы на продукты питания (80%), здоровье (лекарства, медицинские осмотры, сдача анализов) (40%) и на одежду (27%). Наименьшие расходы украинцев — развлечения. На них граждане тратят 7,9% бюджета.

Опрос также продемонстрировал, что чаще всего украинцам приходится экономить средства на поездках (61%), развлечениях (походы в кино, театры, заведения общественного питания)(57%), технике (47%) и одежде (43%).

Отмечается, что граждан опросили путем заполнения анкеты в мобильном приложении. Размер выборки составил 1000 респондентов.

Напомним, что ранее сообщалось, что подорожало в Украине больше всего в период с сентября 2020 года по сентябрь 2021. Так, цена на сахар в сентябре в годовом выражении подскочила на 88%, а подсолнечного масла — на 71,7%. Цена на транспорт выросла на 10,8% в первую очередь из-за подорожания топлива на 31,2%, проезда в железнодорожном транспорте на 11,3%.

Ранее в материале портала "Комментарии" рассказывалось, что ряд мероприятий Минэкономики поможет увеличить заработные платы в государственном секторе. В Кабинет Министров Украины Минэкономики направило проект с планом мероприятий по изменению системы оплаты труда работников государственного сектора: врачей, учителей, ученых, деятелей культуры и др.

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