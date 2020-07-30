В Киеве с 1 августа вырастут тарифы на электроэнергию

В столице Украины стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей с 1 августа увеличится в среднем на 6%. Об этом сообщила пресс-служба компании YASNO, которая обеспечивает поставки электроэнергии потребителям Киева, пишет "УНИАН".



Согласно сообщению, это связано с изменениями тарифов на передачу и распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тарифы на электроэнергию для населения не изменились.

В пресс-службе напомнили, что тариф для малых небытовых потребителей рассчитывается на основе 4 составляющих: тариф на распределение электроэнергии – утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения (ОСР), меняется с 1 августа; тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП "Укрэнерго" вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт⋅ч; прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений; тариф на услуги поставщика универсальной услуги – остается без изменений.

Напомним, с нового месяца тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт·ч; тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость). Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное решение, которое явно идет вразрез с обещаниями властей не повышать тариф на электроэнергию.

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