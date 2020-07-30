В Киеве с 1 августа вырастут тарифы на электроэнергию

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Татьяна Веремеева
В столице Украины стоимость электроэнергии для малых небытовых потребителей
с 1 августа увеличится в среднем на 6%. Об этом сообщила пресс-служба компании
YASNO, которая обеспечивает поставки электроэнергии потребителям Киева, пишет "УНИАН".
Согласно сообщению, это связано с изменениями тарифов на передачу и
распределение, которые приняла Национальная комиссия, осуществляющая
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
(НКРЭКУ). Тарифы на электроэнергию для населения не изменились.
В пресс-службе напомнили, что тариф для малых небытовых потребителей
рассчитывается на основе 4 составляющих: тариф на распределение электроэнергии
– утверждается отдельно для каждого оператора системы распределения (ОСР),
меняется с 1 августа; тариф на передачу электроэнергии – тариф ГП "Укрэнерго"
вырастет на 54,6% и составит 240,23 грн/МВт⋅ч; прогнозируемая средняя закупочная цена электроэнергии – остается без изменений; тариф на услуги поставщика
универсальной услуги – остается без изменений.
Напомним, с нового месяца тариф на услуги по передаче электрической энергии
составит 240,23 грн/МВт·ч; тариф на услуги диспетчерского
(оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета
налога на добавленную стоимость). Эксперты
проанализировали для портала "Комментарии" данное решение, которое явно
идет вразрез с обещаниями властей не повышать тариф на электроэнергию.
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