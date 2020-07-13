"Деньги возьмут из наших карманов": почему электроэнергия подорожает и кто в Украине ощутит рост тарифов

С 1 августа в Украине возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 11 июля на своем заседании. Согласно ему, с нового месяца тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт·ч; тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).

Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное решение, которое явно идет вразрез с обещаниями властей не повышать тариф на электроэнергию.

Пример непрофессионализма системы

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает анонсированное повышение комплексной составляющей – в связи с тем, что в Украине не завершили реформирование энергосектора.

"Именно поэтому мы имеем огромные дисбалансы на энергорынке. К тому же, падение потребления электроэнергии (в связи с теплой погодой, карантином и кризисом) усугубило ситуацию, – поясняет эксперт. – Чтобы увеличить на рынке часть дешевой электроэнергии "Энергоатома", важно круглосуточное ее потребление – в достаточно больших объемах. А этого нет. В итоге себестоимость электроэнергии на рынке растет. При этом есть определенные ограничения, которые не дают повышать цены для населения. А еще есть "зеленая энергетика" – очень дорогая, частичное снижение цен на которую сейчас пытаются повести через парламент".

Ситуацию, по словам Бориса Кушнирука, усугубил и импорт электроэнергии из РФ под видом белорусской.

"Весь этот комплекс проблем привел к поднятию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". При этом не решается глобальная проблема дисбаланса на энергорынке", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, всё это – пример непрофессионализма нашей управленческой системы.

"Напомню, что в прошлом году в три раза снизили цену на то самое диспетчерское управление, на которой теперь поднимают. При этом, подчеркиваю, никаких фундаментальных перемен в функционировании рынка электроэнергии, чтобы сбалансировать систему, не сделали", – отмечает Борис Кушнирук.

Озвученное повышение, по его словам, не касается домохозяйств. Но учитывая имеющиеся дисбалансы и то, что крупные потребители энергии (те же ферросплавные заводы Коломойского) через механизмы сотрудничества с судами уходят от оплаты возросших тарифов, платить за всё придется госбюджету.

"То есть – деньги возьмут из наших карманов", – резюмирует эксперт.

Повышение тарифа больше всех ощутят промышленники

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко напоминает, что в рамках реформы энергорынка, у нас были разделены тарифы за производство и за доставку электроэнергии. И изначально предполагалось, что цена за ее доставку (довольно низкие) будут поднимать.

"Повышение тарифов на доставку, которое мы проводим в рамках приближения нашего энергорынка к европейскому, не критичное, на 50 с лишним процентов. Это примерно – плюс еще 8 копеек за киловатт (речь о транспортировке), – отмечает эксперт. – Сама электроэнергия стоит у нас куда дороже. Правда, в будущем тарифы обещают понижать за счет реконструкции электросетей, энергосберегающих мероприятия. Но когда это еще будет!"

По словам Александра Охрименко, данное повышение коснется всех, но особенно его ощутят промышленники.

Всё – ради погашения задолженности

Представитель Украинской энергетической биржи Инна Крипак считает, что решение НКРЭКУ об увеличении тарифа на передачу электроэнергии до 240,23 МВт/час было принято для возможности погашения частичной задолженности перед производителями возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ или "зеленая энергетика" – солнце, ветер и т.д.)

"Кстати, сначала НКРЭКУ предлагала увеличить тариф на передачу более чем в два раза, – отмечает представитель УЭБ. – Проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было и вовсе довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Но так как удалось привлечь Европейский Инвестиционный банк к решению проблем с ГП "Гарантированный покупатель", тариф был увеличен в более щадящем режиме".

По словам Инны Крипак, это, похоже, был единственный выход для решения ситуации.

"Но нужно понимать последствия данного решения, – подчеркивает она. – Они будут ощутимы для компаний, которые зависят от цены электроэнергии в себестоимости продукции, для их финансового состояния и конкурентоспособности. А повышение цены на их продукцию почувствует и конечный потребитель".



Напомним, бывший народный депутат Виктория Войцицкая рассказала , как подорожание электроэнергии поможет заработать олигархам и бизнесменам, приближенным к власти

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!