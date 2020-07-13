"Деньги возьмут из наших карманов": почему электроэнергия подорожает и кто в Украине ощутит рост тарифов

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Максим Иванов
С 1 августа в Украине возрастет тариф на услуги по передаче электрической энергии и услуги диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". Такое решение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 11 июля на своем заседании. Согласно ему, с нового месяца тариф на услуги по передаче электрической энергии составит 240,23 грн/МВт·ч; тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технологического) управления составит 24,75 грн /МВт∙ч (без учета налога на добавленную стоимость).
Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данное решение, которое явно идет вразрез с обещаниями властей не повышать тариф на электроэнергию.
Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает анонсированное повышение комплексной составляющей – в связи с тем, что в Украине не завершили реформирование энергосектора.
"Именно поэтому мы имеем огромные дисбалансы на энергорынке. К тому же, падение потребления электроэнергии (в связи с теплой погодой, карантином и кризисом) усугубило ситуацию, – поясняет эксперт. – Чтобы увеличить на рынке часть дешевой электроэнергии "Энергоатома", важно круглосуточное ее потребление – в достаточно больших объемах. А этого нет. В итоге себестоимость электроэнергии на рынке растет. При этом есть определенные ограничения, которые не дают повышать цены для населения. А еще есть "зеленая энергетика" – очень дорогая, частичное снижение цен на которую сейчас пытаются повести через парламент".
Ситуацию, по словам Бориса Кушнирука, усугубил и импорт электроэнергии из РФ под видом белорусской.
"Весь этот комплекс проблем привел к поднятию тарифов на услуги по передаче электрической энергии и диспетчерского управления НЭК "Укрэнерго". При этом не решается глобальная проблема дисбаланса на энергорынке", – подчеркивает эксперт.
По его мнению, всё это – пример непрофессионализма нашей управленческой системы.
"Напомню, что в прошлом году в три раза снизили цену на то самое диспетчерское управление, на которой теперь поднимают. При этом, подчеркиваю, никаких фундаментальных перемен в функционировании рынка электроэнергии, чтобы сбалансировать систему, не сделали", – отмечает Борис Кушнирук.
Озвученное повышение, по его словам, не касается домохозяйств. Но учитывая имеющиеся дисбалансы и то, что крупные потребители энергии (те же ферросплавные заводы Коломойского) через механизмы сотрудничества с судами уходят от оплаты возросших тарифов, платить за всё придется госбюджету.
"То есть – деньги возьмут из наших карманов", – резюмирует эксперт.
Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко напоминает, что в рамках реформы энергорынка, у нас были разделены тарифы за производство и за доставку электроэнергии. И изначально предполагалось, что цена за ее доставку (довольно низкие) будут поднимать.
"Повышение тарифов на доставку, которое мы проводим в рамках приближения нашего энергорынка к европейскому, не критичное, на 50 с лишним процентов. Это примерно – плюс еще 8 копеек за киловатт (речь о транспортировке), – отмечает эксперт. – Сама электроэнергия стоит у нас куда дороже. Правда, в будущем тарифы обещают понижать за счет реконструкции электросетей, энергосберегающих мероприятия. Но когда это еще будет!"
По словам Александра Охрименко, данное повышение коснется всех, но особенно его ощутят промышленники.
Представитель Украинской энергетической биржи Инна Крипак считает, что решение НКРЭКУ об увеличении тарифа на передачу электроэнергии до 240,23 МВт/час было принято для возможности погашения частичной задолженности перед производителями возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ или "зеленая энергетика" – солнце, ветер и т.д.)
"Кстати, сначала НКРЭКУ предлагала увеличить тариф на передачу более чем в два раза, – отмечает представитель УЭБ. – Проект решения к заседанию 11 июля предусматривал рост тарифа до 327,97 грн/МВт-ч, а изначальное предложение НЭК было и вовсе довести тариф до 604,51 грн/МВт-ч. Но так как удалось привлечь Европейский Инвестиционный банк к решению проблем с ГП "Гарантированный покупатель", тариф был увеличен в более щадящем режиме".
По словам Инны Крипак, это, похоже, был единственный выход для решения ситуации.
"Но нужно понимать последствия данного решения, – подчеркивает она. – Они будут ощутимы для компаний, которые зависят от цены электроэнергии в себестоимости продукции, для их финансового состояния и конкурентоспособности. А повышение цены на их продукцию почувствует и конечный потребитель".
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