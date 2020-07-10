Стало известно, кто и сколько заработает на росте тарифов на электроэнергию

НКРЭКУ 11 июля планирует принять финальное решение о повышении тарифа на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины-госкомпании "Укрэнерго" более чем вдвое – с 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-час. Об этом в своей колонке на "Экономической правде" пишет народный депутат VIII созыва Виктория Войцицкая.

"Повышение тарифа "Укрэнерго" на 17,3 коп означает, что автоматически на эту величину будет повышен тариф для всех небытовых потребителей: школы, больницы, детские сады, военные части, водоканалы, теплокоммунэнерго, электротранспорт, кафе, парикмахерские, фабрики и заводы", - сообщила экс-нардеп.

По ее словам, общий конечный тариф для потребителей вырастет на 10%-15%.

"При этом компания ДТЭК получила определение суда, согласно которому при экспорте электроэнергии не платит тариф "Укрэнерго", а бесплатно пользуется государственными сетями, - отмечает Войцицкая. - Всего небытовые потребители потребляют около 100 млрд кВт-ч в год. Следовательно, повышение тарифа на 17,3 коп означает, что с украинских потребителей будет дополнительно собрано более 17 млрд грн в год, которые пойдут на выплаты "зеленых" тарифов".

Кроме того, она пояснила, кто же на этом заработает: "Крупнейшим игроком "зеленой" энергетики является ДТЭК Рината Ахметова, который вырабатывает около 26% от всей генерации на "зеленом" тарифе – ему достанется примерно 4 млрд грн. Компаниям с орбиты Карла Стурена и Валерия Хорошковского, в которых доля рынка в пределах 10%, достанется более 1 млрд грн".

По данным Войцицкой, еще около 3,5% рынка принадлежит компаниям VR Capital.

"Они строили электростанции вместе с ICU и которые являются приближенными к Петру Порошенко – им с этого повышения достанется около 500 млн грн. Еще по 200-300 млн грн смогут получить бизнесмен Василий Хмельницкий, группа Тынного-Левочкина и Мкртачана-Ефимова. Как видим, зарабатывают на этом в основном олигархи и бизнесмены, приближенные к политике", - резюмирует Виктория Войцицкая.

Ранее "Комментарии" разобрались, кого коснется повышение цен на электроэнергию в четыре раза и стоит ли беспокоиться людям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!