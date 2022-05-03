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В Лихтенштейне запретили регистрировать трастовые компании, связанные с РФ

Санкционные меры запрещают гражданам и резидентам РФ регистрировать трасты на территории этой страны, а гражданам Лихтенштейна обслуживать эти трасты

3 мая 2022, 17:24
Автор:

Нарожный Дмитрий
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2 мая власти княжества Лихтенштейн присоединилось к пятому пакету санкций Европейского союза против России, который предусматривает запрет на создание трастов и других видов доверительной собственности для граждан Российской федерации.

В Лихтенштейне запретили регистрировать трастовые компании, связанные с РФ

Княжество Лихтенштейн. Фото: Pixabay

Согласно постановлению, опубликованному на правительственном портале Лихтенштейна, запрещено оказывать услуги трастов или аналогичных юридических соглашений, в которых российские граждане, физические или юридические лица, проживающие в РФ, действуют как доверенные лица или бенефициары.

Так, запрещается действовать или разрешать другим действовать в качестве доверенного лица, кандидата, директора, секретаря или в аналогичном качестве для соответствующего траста или подобной организации, которая связана с РФ.

Для новых деловых отношений запрет действует с момента вступления в силу решения правительства Лихтенштейна.

При этом, руководство Лихтенштейна установило переходный период до 29 мая, во время которого могут предоставляться определенные услуги.

В то же время, они могут касаться только к действиям, которые связаны с прекращением существующих деловых отношений.

Кроме этого, стало известно, что Европейский союз планирует утвердить шестой пакет санкций против России на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам, передает агентство Reuters.

Санкции будут включать потенциальное эмбарго на покупку российской нефти – мероприятие, которое лишит Москву большого потока доходов.

Заседание Совета ЕС запланировано на 10 мая и 16 мая 2022 года.

Как сообщал портал "Комментарии", некоторые страны официально признали военные преступления России в Украине геноцидом. Вместе с Эстонией и Латвией такое же решение одобрила и Канада.


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Источник: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100888629
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