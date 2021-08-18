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В Mastercard переходят на более безопасные платежные карты

Карты с магнитной полосой значительно уступают в популярности и безопасности аналогам с чипами

18 августа 2021, 12:13
Автор:

Лилия Боровая

В Mastercard переходят на более безопасные платежные карты

Платежная карта Mastercard, фото из открытых источников

Отказ от использования магнитных полос на платежных картах в пользу карт с чипами и пин-кодом будет производиться Mastercard поэтапно, вплоть до 2033 года. Об этом сообщается на официальном сайте платежной системы.

"Принятое решение объясняется снижением в мире количества платежей с использованием магнитных полос. Альтернативой станут чип-карты с микропроцессорами, позволяющие осуществлять бесконтактные транзакции", — говорится на сайте Mastercard.

Карты с чипом не только содержат всю информацию о держателе карты на микросхеме, но и хранят одноразовые ключи карт, которые уникальны для каждой транзакции либо снятия наличных средств в банкомате.

Данное решение не было спонтанным, ведь в декабре 2020 года Phoenix Consumer Monitor был проведен опрос, согласно которому 81% американцев предпочитает бесконтактные карты, так как они считают их более удобными и безопасными.

Но, несмотря на это, первыми привычных магнитных карт лишатся пользователи Mastercard в Европе. Планируется, что это произойдет к 2024 году. Для США обязанность выпуска платежных карт с магнитной полосой будет снята только в 2027 году.

Весомым недостатком карт с магнитными полосами, в свою очередь, является то, что pin-код таких карт злоумышленники могут получать во время использования карты в банкомате, при помощи скимминговых устройств, которые считывают и записывают данные с магнитных полос, нанесенных на пластик.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в МВД Украины создали свод правил, соблюдение которых позволит украинцам максимально обезопасить свои банковские счета.


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Источник: https://www.mastercard.us/en-us/
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