В Mastercard переходят на более безопасные платежные карты

BTC/USD
44801.07
ETH/USD
3029.21
LTC/USD
167.31
USD/UAH
26.80
EUR/UAH
31.60
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Лилия Боровая
Платежная карта Mastercard, фото из открытых источников
Отказ от использования магнитных полос на платежных картах в пользу карт с чипами и пин-кодом будет производиться Mastercard поэтапно, вплоть до 2033 года. Об этом сообщается на официальном сайте платежной системы.
Карты с чипом не только содержат всю информацию о держателе карты на микросхеме, но и хранят одноразовые ключи карт, которые уникальны для каждой транзакции либо снятия наличных средств в банкомате.
Данное решение не было спонтанным, ведь в декабре 2020 года Phoenix Consumer Monitor был проведен опрос, согласно которому 81% американцев предпочитает бесконтактные карты, так как они считают их более удобными и безопасными.
Но, несмотря на это, первыми привычных магнитных карт лишатся пользователи Mastercard в Европе. Планируется, что это произойдет к 2024 году. Для США обязанность выпуска платежных карт с магнитной полосой будет снята только в 2027 году.
Весомым недостатком карт с магнитными полосами, в свою очередь, является то, что pin-код таких карт злоумышленники могут получать во время использования карты в банкомате, при помощи скимминговых устройств, которые считывают и записывают данные с магнитных полос, нанесенных на пластик.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в МВД Украины создали свод правил, соблюдение которых позволит украинцам максимально обезопасить свои банковские счета.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости