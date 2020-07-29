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Главная Новости Бизнес экономика В МАУ рассказали об убытках из-за карантина
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В МАУ рассказали об убытках из-за карантина

Авиаперевозчик вынужден уволить 900 сотрудников

сегодня, 19:53
Автор:

Татьяна Веремеева
В МАУ рассказали об убытках из-за карантина

Убытки авиакомпании "Международные авиалинии Украины" за время остановки авиасообщения во время карантина с 17 марта составили 60 млн долл. Об этом сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на Дмитрия Дешина, пресс-секретаря президента компании.

"Каждый месяц простоя авиакомпании обходился в 14,5 млн долл. обязательных затрат, что и сформировало 60 млн долл. убытка за период остановки деятельности компании", – цитирует агентство Дешина.

Он добавил, что МАУ была лишена возможности вести операционную деятельность и генерировать прибыль из-за вынужденной остановки всех регулярных рейсов.

"Простой в работе компании и значительное сокращение объемов работы компании после возобновления авиасообщения Украиной вынуждаю начать постепенное сокращение 900 сотрудников компании", –  сказал Дешин.

Напомним, МАУ обнародовал уточненный график полетов до 15 августа, где указал направления, которые невозможно осуществить в ближайшие две недели. Так, поскольку Евросоюз продлил запрет на свободное пересечение границы Шенгенской зоны еще на две недели для третьих стран, в том числе для Украины, МАУ сокращает полетную программу на указанный период.  До 15 августа полностью отменяют рейсы по направлениям Ларнака, Берлин, Тбилиси, Прага, Вена, Кишинев.


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