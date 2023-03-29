В Минфине озвучили «стоимость» одного месяца войны

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Моесеенко Валентина
Госбюджет Украины получает 80 млрд. гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд. гривен в месяц. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).
Доходы госказны меньше, чем расходы на войну
Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что на прошлой неделе Верховная рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды. По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальные налоговые изменения не запланированы.
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В свою очередь глава налогового комитета парламента Даниил Гетьманцев во время телемарафона заявил, что в Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса с 1 июля 2023 года.
"Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны", — сказал он.
Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, введенного весной прошлого года и альтернатива общей системе налогообложения.
Напомним, "Комментарии" писали ранее, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Дания создает фонд поддержки Украины на 7 миллиардов датских крон (1,01 миллиарда долларов) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.
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