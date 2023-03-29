В Минфине озвучили «стоимость» одного месяца войны

Госбюджет Украины получает 80 млрд. гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд. гривен в месяц. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА).

Доходы госказны меньше, чем расходы на войну

Во время встречи с членами ЕБА Марченко сказал, что на прошлой неделе Верховная рада поддержала изменения в госбюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды. По словам министра, в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальные налоговые изменения не запланированы.

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"Была проведена колоссальная работа и, как результат на встрече с ЕБА, согласована программа поддержки от МВФ на 4 года, хотя дискуссии были сложными. Программа отличается от предыдущих, ведь впервые МВФ ввел программу для воюющей страны. В ближайшее время ожидается финальное решение Совета директоров Фонда по программе расширенного финансирования. Первый же транш финансирования от МВФ ожидается уже весной. В программе предусматривается два этапа – во время военного положения и направленный на восстановление. На первом этапе предусматриваются меры фискально-монетарного характера, второй включает в себя изменения и реформы по восстановлению и интеграции в ЕС", — подчеркнул Сергей Марченко.

В свою очередь глава налогового комитета парламента Даниил Гетьманцев во время телемарафона заявил, что в Украине планируют вернуть довоенные налоги и проверки бизнеса с 1 июля 2023 года.

"Наши партнеры не дают денег на безопасность и оборону, это те деньги, которые мы должны собирать внутри страны", — сказал он.

Гетманцев сообщил, что конкретно предлагается отмена 2% налога с оборота, введенного весной прошлого года и альтернатива общей системе налогообложения.

"Мы считаем, что он сыграл свою роль и соглашаемся с МВФ, что его нужно отменять с 1 июля", — сказал депутат.

Напомним, "Комментарии" писали ранее, что с начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 11,7 млрд евро макрофинансовой помощи.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что Дания создает фонд поддержки Украины на 7 миллиардов датских крон (1,01 миллиарда долларов) для военной, гражданской и бизнес-помощи Украине.

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