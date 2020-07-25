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Главная Новости Бизнес экономика В Минсоцполитики поделились планами повысить пенсии в 2021 году
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В Минсоцполитики поделились планами повысить пенсии в 2021 году

Министр соцполитики рассказала, насколько вырастет минимальная пенсия в 2021 году

сегодня, 11:13
Автор:

Татьяна Веремеева
В Минсоцполитики поделились планами повысить пенсии в 2021 году

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, что уже в следующем году в Украине должна появиться программа по повышению пенсий. Об этом пишет "Экономическая правда".

По словам главы ведомства, в следующем году должна появиться очередная программа, которую Лазебная назвала амбициозной. Уже в январе минимальные выплаты для пенсионеров по возрасту должны составить 2400 грн. Марина Лазебная отметила, что это будет возможно при условии роста минимальной зарплаты с начала следующего года. В то же время, как рассказала министр, через год минимальная пенсия может составить 2600 грн.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", могут ли коронакризис и перипетии со сменой руководства Нацбанка Украины (НБУ) повлиять на выплаты пенсий и пенсионную реформу.

Так, главный эксперт НБУ, координатор Экспертной платформы Андрей Блинов считает, что никакого влияния ожидать не стоит. В то же время академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко подчеркивает, коронакризис уже привел к тому, что мы только за апрель потеряли около 1 млрд долларов средств, которые могли бы наполнить бюджет. Так что вопросы не только пенсий, но и зарплат становятся всё более актуальными. А эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что ни коронакризис ни смена руководства НБУ не могут повлиять на выплату пенсий.


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