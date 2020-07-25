В Минсоцполитики поделились планами повысить пенсии в 2021 году

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Татьяна Веремеева
Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24"
рассказала, что уже в следующем году в Украине должна появиться программа по повышению
пенсий. Об этом пишет "Экономическая правда".
По словам главы ведомства, в следующем году должна появиться очередная
программа, которую Лазебная назвала амбициозной. Уже в январе минимальные
выплаты для пенсионеров по возрасту должны составить 2400 грн. Марина Лазебная
отметила, что это будет возможно при условии роста минимальной зарплаты с
начала следующего года. В то же время, как рассказала министр, через год
минимальная пенсия может составить 2600 грн.
Напомним, эксперты
рассказали изданию "Комментарии", могут ли коронакризис и перипетии со
сменой руководства Нацбанка Украины (НБУ) повлиять на выплаты пенсий и
пенсионную реформу.
Так, главный эксперт НБУ, координатор Экспертной платформы Андрей Блинов
считает, что никакого влияния ожидать не стоит. В то же время академик, первый
вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко подчеркивает,
коронакризис уже привел к тому, что мы только за апрель потеряли около 1 млрд
долларов средств, которые могли бы наполнить бюджет. Так что вопросы не только
пенсий, но и зарплат становятся всё более актуальными. А эксперт Украинской
фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что ни коронакризис ни смена руководства
НБУ не могут повлиять на выплату пенсий.
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