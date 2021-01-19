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В мире стремительно упали продажи шампанского: рассказываем причину

2020 стал настоящим испытанием для производителей шампанского

сегодня, 19:45
Автор:

Кириєнко Анна

Спрос на шампанское в мире значительно уменьшился 2020 года. Об этом свидетельствует сокращение поставок напитка на 18%. Данную информацию предоставляет издание TheDrinksBusiness.com.

В мире стремительно упали продажи шампанского: рассказываем причину

Пандемия вызвала сокращение поставок шампанского. Фото: cdn.iz.ru

Соответственно потребление этого вида алкоголя уменьшилось примерно на пятьдесят миллионов бутылок во всем мире.

Для сравнения, в 2019 году объемы потребления населением шампанского составляли 297,5 миллионов бутылок.

Эксперты объясняют, что сокращение произошло из-за двух факторов. Первый — ограничение робот общепита, где довольно часто заказывают игристое. Рестораны и бары — это главный рынок сбыта шампанского в некоторых странах.

Вторая, не менее серьезная причина — замедление темпов роста туристической розничной торговли в связи с пандемией коронавируса.

Корона кризис — серьезный вызов для производителей шампанского, поскольку 2020 год стал годом самых низких поставок игристого за целый век. Последний спад наблюдался еще в 2009-м, когда произошел глобальный банковский кризис.

Ранее мы рассказывали, как разнообразить вкус шампанского. Для приготовления оригинального напитка понадобится минимум свободного времени и ингредиентов.

Напоминаем, что предприятия, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром" планируют увеличить производственные поставки за границу. Разнообразное вооружение, а также военная техника отечественного производства — именно такие товары собираются в увеличенном объеме экспортировать в иностранные государства.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, какой алкоголь меньше вредит здоровью и какие спиртосодержащие напитки опасны для нашего организма. Подробности читайте на сайте.


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Источник: https://www.thedrinksbusiness.com/2021/01/champagne-shipments-expected-to-drop-18-for-2020/
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