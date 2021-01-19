В мире стремительно упали продажи шампанского: рассказываем причину

Язык
Coinspot 19.01.2021
BTC/USD
36594.28
ETH/USD
1371.07
LTC/USD
156.46
НБУ 19.01.2021
USD/UAH
28.35
EUR/UAH
34.37
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Спрос на шампанское в мире значительно уменьшился 2020 года. Об этом свидетельствует сокращение поставок напитка на 18%. Данную информацию предоставляет издание TheDrinksBusiness.com.
Пандемия вызвала сокращение поставок шампанского. Фото: cdn.iz.ru
Соответственно потребление этого вида алкоголя уменьшилось примерно на пятьдесят миллионов бутылок во всем мире.
Для сравнения, в 2019 году объемы потребления населением шампанского составляли 297,5 миллионов бутылок.
Эксперты объясняют, что сокращение произошло из-за двух факторов. Первый — ограничение робот общепита, где довольно часто заказывают игристое. Рестораны и бары — это главный рынок сбыта шампанского в некоторых странах.
Вторая, не менее серьезная причина — замедление темпов роста туристической розничной торговли в связи с пандемией коронавируса.
Корона кризис — серьезный вызов для производителей шампанского, поскольку 2020 год стал годом самых низких поставок игристого за целый век. Последний спад наблюдался еще в 2009-м, когда произошел глобальный банковский кризис.
Ранее мы рассказывали, как разнообразить вкус шампанского. Для приготовления оригинального напитка понадобится минимум свободного времени и ингредиентов.
Напоминаем, что предприятия, входящие в состав госконцерна "Укроборонпром" планируют увеличить производственные поставки за границу. Разнообразное вооружение, а также военная техника отечественного производства — именно такие товары собираются в увеличенном объеме экспортировать в иностранные государства.
Также сайт "Комментарии" рассказывал, какой алкоголь меньше вредит здоровью и какие спиртосодержащие напитки опасны для нашего организма. Подробности читайте на сайте.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости