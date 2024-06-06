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В мире выросло количество криптоинвесторов: сколько приходится на Украину

В мире растет число людей, инвестирующих в криптовалюту

6 июня 2024, 22:02
Автор:
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Марьян Ощановский
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Доля криптоинвесторов в мире выросла до 6,8%, сообщается в отчете экспертов Triple-A.

В мире выросло количество криптоинвесторов: сколько приходится на Украину

Криптоинвесторов становится все больше. Фото из открытых источников

В 2024 году количество криптоинвесторов в мире увеличилось с 420 млн до 562 млн человек.

Как отмечается в отчете экспертов Triple-A, доля криптоинвесторов теперь составляет 6,8% населения планеты.

Больше всего людей, инвестирующих в крипту, проживают в ОАЭ (25,3%), Сингапуре (24,4%), Турции (19,3%), Аргентине (18,9%) и Таиланде (17,6%).

В Украине доля криптоинвесторов составляет 10,2%. Приблизительно такие же показатели в Канаде (10,1%), Венесуэле (10,3%) и Филиппинах (10,6%).

В мире выросло количество криптоинвесторов: сколько приходится на Украину - фото 2

Согласно исследованию европейской криптобиржи WhiteBIT и аналитической компании Gradus Research, проведенной в апреле 2024 года, криптовалюта является третьим наиболее популярным активом среди украинцев после недвижимости и банковских депозитов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может ответить на поставку Украине дальнобойного оружия в Украину поставками к врагам НАТО своего оружия, заявил российский диктатор Владимир Путин. Он подчеркнул, что поскольку удары по России с участием стран Запада якобы означают их прямую войну против РФ, Москва будет реагировать на это.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что по сравнению с довоенным периодом в Украине на 27% сократилась рабочая сила, пишет издание Bloomberg. Средняя зарплата в Украине скоро превысит довоенный уровень, поскольку иначе предприятиям будет трудно удерживать рабочих. Издание отмечает, что многие украинские мужчины уволились с работы и нашли что-то вблизи дома, поскольку не желают устраиваться в крупные предприятия, чтобы не встретиться с представителями ТЦК.



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Источник: https://web.telegram.org/k/#-1372862774
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